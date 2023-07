Tíz híd újult meg itthon uniós pénzből

2023. július 3. 17:05

Lezárult a hídrekonstrukciós program, amelyben négy ütemben (2017 és 2022 között) tíz vasúti hidat újítottak fel 6,77 milliárd forintból. Az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (Ikop) finanszírozta a projektet, amelyben nagyjából 6 milliárd forintot a létesítmények kivitelezésére, a fennmaradó összeget pedig a mérnöki tanúsítói szolgáltatásokra és projektmenedzsmentre költötték. A hídfelújítási programot a MÁV Zrt. kezdeményezte, a vasúttársaság végezte a hidak állapotfelmérését, amely alapján elkészült egy megvalósíthatósági tanulmány.

Ezután választották ki azokat a hidakat, amelyek olyan korúak és állapotúak voltak, hogy a felújítás elmaradása akár a híd és a kapcsolódó vasútvonal lezáráshoz is vezethetett volna. A tanulmány 9 hídra terjedt ki, a tizedik híd felújítására a jelenleg is zajló 101-es vasútvonal rekonstrukciója miatt volt szükség. A munkálatok célja, hogy a személy- és áruszállító vállalatok és közvetve a teljes magyar lakosság, illetve a tranzitforgalom miatt a környező országok lakossága is részesüljön a projekt hozadékából. 2017 és 2018 között zajlott a program első üteme, amelyben a Budapest-Kelenföld-Dombóvár vasútvonalon Rétszilas mellett a Sárvíz-Nádor-csatorna hidat, Tolnanémedi és Pincehely mellett pedig egy-egy Kapos-hidat újítottak fel. A kivitelezési munkálatokra mintegy 2,7 milliárd forintot költöttek.

Ezt követően 2018 és 2019 között zajlott a második ütem, amelyben először a Győr-Celldömölk vasútvonalon Külsővat mellett a Marcal folyó hídja, majd a 20-as számú vasútvonalon Ajkán a Torna-patak két hídja újult meg. A munkálatokra 820,999 millió forintot fordítottak. Több mint 1,587 milliárd forintból valósult meg 2020 és 2021 között a projekt harmadik üteme, amelyben a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon található három hidat újítottak fel. Átépítették a Tápió-patak, a Hajta-patak és az Ilke-ér hidat is.

A projekt negyedik üteme 2021 és 2022 között zajlott, ekkor újították fel a Berettyóújfalu és Sáp között található Kék-Kálló hidat, 849,453 millió forintból. A programba bevont hidak leromlott állapotuk és gyenge teherbírásuk miatt már gátolták a hatékony vonatforgalmat, ezek voltak a vasútvonalakon a szűk keresztmetszetek. A teljes hídrekonstrukciós program a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában és a Híd-Tám Kft. kivitelezésében európai uniós és hazai forrás bevonásával valósult meg.

MTI