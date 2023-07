Garancsi Istvánnal szembejött a valóság: ehhez igazítja terveit

2023. július 3. 19:42

A névadó főtámogató MOL Nyrt. távozása után nem álmodozik dobogós helyezésről Garancsi István, a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Fehérvár FC tulajdonosa.

Garancsi a klub honlapján hétfőn úgy fogalmazott: főszponzoruk távozását követően az anyagi körülményeik stabilak, de távolról sem olyanok, mint korábban.



Az olajipari vállalat egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy nem hosszabbítja meg 2010-ben kötött főtámogatói szerződését a futballcsapatot működtető gazdasági társasággal. A csapat az elmúlt 13 évben háromszor volt bajnok, további hét alkalommal dobogós, egyszer megnyerte a Magyar Kupát, és kétszer jutott el a csoportkörig az Európa-ligában. A legutóbbi idényben tizedik lett, és csak az utolsó fordulóban vált biztossá a bennmaradása.



"Az új szezonnak jelentős változásokkal vágunk neki. Az egész klubra nézve észszerűsítjük a működést, hiszen alacsonyabb költségvetésből fogunk gazdálkodni, mint eddig" - folytatta Garancsi.



Hangsúlyozta, a felnőtt csapatban az eddiginél több fiatal magyar játékosnak szeretnének bizonyítási lehetőséget adni, és az utánpótlás működését is racionalizálják. Az észszerűsítés már elkezdődött, hiszen távozott jó néhány olyan játékos a keretből, akiknek a bére már nem fér bele az új elképzelésekbe és az új költségvetésbe.



A fehérváriak eddig Stopira, Kovácsik Ádám, Kojnok Zsolt, Marcel Heister, Loic Nego, Alef dos Santos Saldanha, Claudiu Bumba, Jevhen Makarenko és Artem Sabanov távozását jelentették be.



"Egy olyan megfiatalított csapat alapjait kell leraknia Juhász Roland sportigazgatónak, amely szerethető a szurkolók számára, és úgy marad bent az élvonalban, hogy ne kelljen még egyszer az utolsó fordulóban izgulnunk. Ennél merészebb célról, célokról egyelőre nem reális beszélni" - vélekedett Garancsi. Hozzáfűzte: az NB I-en belül az eddigiekhez képest "más polcra" került csapatuk, ebben az új helyzetben nem álmodhatnak bajnoki címről, de még a dobogóról sem.

MTI