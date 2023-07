A Palesztin Hatóság felfüggeszti a biztonsági együttműködést Izraellel

2023. július 4. 00:08

A Palesztin Hatóság (PH) felfüggeszti a biztonsági együttműködést Izraellel - jelentette be Mahmúd Abbász palesztin elnök hétfőn a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság hírportálja szerint.

Mahmúd Abbász palesztin elnök hétfőn felfüggesztette a kapcsolatokat és a biztonsági egyeztetéseket Izraellel, mert az izraeli fegyveres erők nagyszabású katonai akciót indítottak Ciszjordánia északi részén, Dzsenin városban.



Abbász hivatala közleményben jelentette be a Palesztin Hatóság más vezetőivel tartott megbeszélésen megszületett döntést. A PH elnöke a múltban, korábbi erőszakos eseményeket követően már többször szünetet rendelt el a biztonsági együttműködésben Izraellel.



A palesztin vezetés Rámalláhban össszehívott rendkívüli ülésén Abbász azt mondta, hogy a PH azonnali hatállyal leállít minden kapcsolatot és megbeszélést Izrael képviselőivel.



"Mivel Izrael nem elkötelezett az akabai és a sarm-es-sejki megállapodások betartásában, a vezetés bejelenti, hogy ezek a megállapodások már nem kötelező érvényűek" - hangsúlyozta a palesztinok közleménye.



A PH csak korlátozottan képes ellenőrzése alatt tartani Ciszjordánia palesztinok lakta településeit - emlékeztetett a The Times of Israel című újság hírportálja.



A közszolgálati rádió esti hírműsora szerint a Hamász és Iszlám Dzsihád nevű terrorszervezetek pénzelik és irányítják Ciszjordánia északi részén a helyi palesztin fegyvereseket.



MTI