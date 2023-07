Petr Fiala: senki sem akarja megszüntetni a visegrádi együttműködést

2023. július 4. 18:55

A visegrádi országok együttműködését senki sem kívánja megszüntetni, de Csehország szerint egy új kormányfői találkozó összehívásának csak az őszi szlovákiai és lengyelországi választások után van értelme - hangoztatta Petr Fiala cseh kormányfő kedden Prágában Ódor Lajos szlovák kormányfőjével közös sajtóértekezletén.

Szlovákia közelmúltban hivatalba lépett miniszterelnökének ez volt az első hivatalos külföldi útja.



"Senki nem kívánja megszüntetni a V4-ek együttműködését, amelynek azonban több szintje és területe van. A kooperáció számos területen folytatódik" - mondta kérdésre válaszolva Petr Fiala.



Megjegyezte: a júliusban kezdődött egyéves cseh elnökség is intenzív együttműködéssel számol, például még az ősszel visegrádi elnöki találkozóra kerül sor.



"Kormányfői találkozót most tényleg nem terveztünk" - erősítette meg a cseh sajtóértesüléseket a kormányfő. Elmondta: ezt azután hívják össze, hogy lezajlanak a lengyelországi és a szlovákiai parlamenti választások, felállnak az új kormányok, és tisztázódik a politikai helyzet. "Úgy vélem, hogy csak azután van értelme egy ilyen találkozónak" - szögezte le Petr Fiala.



Másfelől - fejtette ki a miniszterelnök -, Csehország számára nem lenne jó, ha nemzetközi együttműködése csak egy platformra korlátozódna. "Legközelebbi partnerünk Szlovákia, de együttműködésre törekszünk Lengyelországgal és Magyarországgal is" - hangoztatta Petr Fiala.



Ódor Lajos szerint jelenleg valóban elmondható, hogy a cseh-szlovák együttműködés jobban működik, mint a visegrádi. Úgy látja, hogy a négy közép-európai ország - Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - együttműködését "pragmatikusan" kell kezelni. A rendszerváltás után ezek az országok sok közös, vagy nagyon hasonló problémával küzdöttek, amelyek közül a kulcsfontosságúak már megoldódtak.



A visegrádi együttműködés "most talán kevésbé áll a középpontban mint korábban, de továbbra is nagyon fontos" - mutatott rá Szlovákia miniszterelnöke.

MTI