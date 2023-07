Felújítják az egykori Pannónia szállót Szatmárnémetiben

2023. július 5. 00:15

Közel harminc millió eurós beruházással felújítják és korszerűsítik Szatmárnémetiben az egykori Pannónia szállót, amely a város legjelentősebb műemlék épülete - közölték az MTI-vel kedden a beruházók.

A magyar építészet remeke – wikipedia

A közlemény szerint a partiumi város hányatott sorsú műemléke a felújítás után, 2025-től az InterContinental (IHG) Hotels & Resorts neves nemzetközi lánc Hotel Indigo nevű márkája alatt szállodaként működik tovább. Ezt a Hotel & More Group magyar szállodamenedzsment-társaság fogja üzemeltetni.



A város régi főterén található szálloda 62 szobával nyitja majd meg kapuit. Az eredeti funkcióhoz hasonlóan egy nagy méretű bálterem és több konferenciaterem is lesz benne, valamint helyi és nemzetközi specialitásokat kínáló étterem és wellnessközpont - közölték.



A közleményben jelezték: a rövidesen elkezdődő felújítási munkálatok során régi fényében állítják helyre a századfordulós magyar szecessziós építészet kiemelkedő darabját, amely Bálint Zoltán és Jámbor Ferenc építészek tervei alapján épült.



Az 1902-ben megnyílt szálló akkor Pannónia néven fogadta a látogatókat. Az 1995-ös privatizáció idején az akkori alkalmazottak vették át a szállodát működtető cég részvényeit, majd 2007-ben egy román üzletember vásárolta meg a céget, aki a szálloda felújítására készült, de terveit a gazdasági válság meghiúsította. Azóta az épület állaga erősen romlott.

Szatmárnémeti ősi magyar címere – geocaching



Megmenekülésének az adott esélyt, hogy 2020-ban a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány tulajdonába került - emlékeztettek a közleményben. A beruházás a kiemelt műemléki státusszal összefüggő előkészítést és engedélyezést követően kezdődhet el.



A befektetők közlése szerint a fejlesztésről a közelmúltban aláírta a megállapodást a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, az IHG Hotels & Resorts, valamint a Hotel & More Group.



A szatmárnémeti polgármesteri hivatal korábban biztosította az új tulajdonost: kész minden segítséget megadni ahhoz, hogy a város egyik leghíresebb épülete visszanyerje régi pompáját. Azt is közölte, hogy európai uniós forrásokból megújul a város régi főtere, ahol a Pannónia szálló is áll. Ezek a térfelújítási munkálatok már folyamatban vannak.

MTI