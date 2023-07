Átadták a brit uralkodónak a skót koronázási ékszereket

2023. július 5. 19:13

Egyházi szertartás keretében, formálisan átadták szerdán a brit uralkodónak a skót koronázási ékszereket.

A király és felesége, Kamilla - akinek saját jogán királynői rangja van - az edinburgh-i uralkodói rezidenciáról, a Holyroodhouse palotából érkezett szerda délután, díszes katonai felvonulás után a székesegyházba. Az útvonal mentén több tízezres tömeg üdvözölte a királyi házaspárt, de több helyen monarchiaellenes tüntetések is voltak, amelyek résztvevői "Nem az én királyom" feliratú táblákat tartottak a magasba.



A szerdai ceremónia a skót nemzeti egyház, a Church of Scotland XIV. századi főtemplomában, az edinburgh-i St. Giles-székesegyházban zajlott. A szertartáson III. Károly formálisan átvette a XVI. századi skót király, V. Jakab 1540-ben készült koronáját, valamint a skót uralkodói jogart és kardot. A kardot újonnan tervezték és készítették, mivel az eredeti, amely szintén a XVI. században készült, meggyengült állaga miatt nincs mozgatható állapotban.



A skót koronázási ékszerek ugyanakkor - a kardon kívül - a legrégebbiek egész Nagy-Britanniában. Az angol polgárháború és I. Károly angol király 1649-es kivégzése után ugyanis Oliver Cromwell győztes puritánjai megsemmisítették az angol koronaékszereket, az arany- és ezüstkincseket beolvasztották, a drágaköveket eladták. A jelenlegi angol koronaékszerek közül a legrégebbi is csak a királyság helyreállításának idejéből, 1660-ból származik.



A szerdai edinburgh-i ceremónián a skót koronát nem helyezték III. Károly fejére, a király csak megérintette az ékszert és hitet tett Skócia népének szolgálata mellett. A skót koronaékszerek továbbra is Skóciában maradnak.



III. Károly király édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő tavaly szeptemberben hunyt el skóciai nyári rezidenciáján, Balmoral kastélyában, és halála óta elsőszülött fia, Károly addigi trónörökös az Egyesült Királyság uralkodója.



Károlyt május 6-án koronázták meg a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában.



A skót és az angol korona 1603-ban egyesült. I. Erzsébet angol királynő, a Tudor-dinasztia utolsó uralkodója abban az évben trónörökös nélkül elhunyt, és VI. Jakab skót király követte őt I. Jakab néven az angol trónon.



A két királyság államjogilag hivatalosan 1707-ben, a londoni és az edinburgh-i parlament által külön-külön szentesített uniótörvények alapján egyesült, létrehozva a jelenlegi formájában létező Nagy-Britanniát, amelynek Anglia és Skócia mellett Wales a tagja.



Az első brit uralkodó Anna királynő volt, akinek uralkodása idején az uniótörvények megszülettek.



Azóta a mindenkori brit uralkodó Skócia uralkodója is, és londoni koronázásával Skócia koronás főjévé is válik.



Így a szerdai ceremónia államjogi és monarchikus szempontból nem tekinthető úgy, hogy III. Károly királyt külön is Skócia királyává koronázták; a szertartás annak formális elismerése Skócia részéről, hogy III. Károly Skócia uralkodója.



Skóciában a függetlenségpárti Skót Nemzeti Párt (SNP) van kormányon, és a legutóbbi felmérések szerint a skótok alig 37 százaléka támogatja a monarchia intézményét.



Humza Yousaf skót miniszterelnök, az SNP vezetője jelen volt a St. Giles-székesegyházban tartott szerdai ceremónián, de az SNP és a vele szövetséges skóciai Zöldek több képviselője részt vett a monarchiaellenes tüntetéseken.

MTI