Elfogtak hét iszlamista terroristát Németországban

2023. július 6. 10:45

Elfogtak hét feltételezett iszlamista terroristát Németországban - közölte csütörtökön a szövetségi legfőbb ügyészség.

Az öt tádzsikisztáni és egy-egy türkmenisztáni és kirgizisztáni férfit Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fogták el egy reggel több helyszínen tartott razzián. A műveletben együttműködtek a holland hatóságokkal, amelyek két embert tartóztattak le, egy tádzsikisztáni férfit és feleségét.



A terrorszervezet alapításával és a szervezetben viselt tagsággal, valamint a magát Iszlám Államnak (IÁ) nevező terrorszervezet támogatásával gyanúsított emberek a legfőbb ügyészség adatai szerint régóta ismerik egymást. Ukrajnán keresztül érkeztek Németországba, 2022 tavaszán, nem sokkal az Ukrajna elleni orosz támadás megindítása után, nem együtt, de nagyjából egy időben.



Németországban 2022 áprilisa óta a hét gyanúsított közül hat pénzt gyűjtött az IÁ-nak, és többször el is juttattak összegeket a dzsihadistáknak. Júniusban mind a heten, közösen elhatározták, hogy az IÁ merényleteinek mintájára nagyszabású, sok áldozattal járó támadásokat hajtanak végre német földön. Bevonták a Hollandiában letartóztatott férfit is. El is kezdtek lehetséges helyszíneket keresni és felmérni, és megpróbáltak fegyvereket szerezni. Konkrét tervet a letartóztatásukig nem dolgoztak ki - áll a közleményben.

MTI