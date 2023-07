Latorcai Csaba horvátországi geotermikus erőműben

2023. július 6. 16:42

A magyarországi gazdaságfejlesztési zónákat vezető kormánybiztosokkal tett látogatást csütörtökön Latorcai Csaba Belovár-Bilogora megyébe (Bjelovarsko-bilogorska zupanija), ahol megtekintették Horvátország egyetlen geotermikus erőművét, amely magyar tervezők munkája alapján készült el - a látogatásról telefonon tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba kifejtette: egy 16,5 megawatt (MW) kapacitású erőműről van szó, amilyenek megépítését Magyarország kormánya is elő akarja segíteni.



"Azt szeretnénk, hogy ilyen erőművek minél nagyobb számban épüljenek, valósuljanak meg Magyarországon, hiszen a zöldenergia mellett a magyar kormány is rendkívüli mértékben elkötelezett" - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a magyar helyreállítási terv komoly összegeket tartalmaz a zöld energia fejlesztésére.



Az a fajta hatalmas ütemű ipar- és gazdaságfejlesztés, ami megvalósult az elmúlt években a kormány munkájának köszönhetően, az elkövetkező időszakban még nagyobb mértékben növekedni fog - hangsúlyozta. Hozzátette: ehhez azonban energia is szükséges, és többek között a zöldenergiában látja a kormány a jövőt. Az erőmű látogatása során azt nézték meg, milyen lehetőségek vannak, és a magyar mérnökök mire képesek - jegyezte meg.



Jelezte: a helyszínen az is elhangzott, hogy a Magyar Villamos Művek (MVM), mint állami tulajdonú vállalat, nyolc ilyen erőmű létesítését tervezi annak érdekében, hogy minél zöldebbé váljék Magyarország.



"Ezen felül természetesen bízunk abban, hogy más beruházók, befektetők is látnak potenciált, hiszen Magyarország európai szinten is hihetetlen lehetőségeket hordoz magában geotermikus energia tekintetében, amit nekünk ki kell aknázni" - fogalmazott Latorcai Csaba.



Rámutatott: ez nagyon komoly versenyképességi tényező, és ezért is látogattak el vele a gazdaságfejlesztési zónákat vezető kormánybiztosok, akiknek az a dolguk, hogy feltárják egy-egy magyarországi térség, régió versenyelőnyét, és elősegítsék az ezekre a versenyelőnyökre épülő gazdaságfejlesztést.



A 16,5 MW teljesítményű Velika 1 vagy GTE Velika 1 geotermikus erőmű hivatalosan 2019. november 19-én nyílt meg a Belovár (Bjelovar) melletti Ciglenában, mint Horvátország első geotermikus erőműve. A Velika 1 geotermikus erőmű egyben a kontinentális Európa legnagyobb bináris technológiájú erőműve. 2019 márciusa óta teljes kapacitással működik, és szinte az egész Belovárt ellátja árammal. Az építkezés két évig tartott.



MTI