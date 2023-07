Gomoly- és fátyolfelhők mellett napos idő várható

2023. július 6. 19:33

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: csütörtökön a gomoly- és fátyolfelhők mellett napos idő várható, keleten intenzívebbé válik a gomolyfelhő-képződés. A Dunától keletre elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás, másutt elvétve lehet záporos csapadék.

Éjszaka átmenetileg csökken a felhőzet, keleten, északkeleten lesz több a felhő, és az utóbb említett tájegységünkön továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Pénteken a nap első felében még lehetnek felhősebb körzetek néhol záporesővel, majd délutánra már napos idő valószínű kevés felhővel, és a csapadék is megszűnik.



Csütörtökön még az északnyugati, pénteken már északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok mentén is lehetnek átmenetileg erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. A hidegre érzékeny részeken pár fokkal hűvösebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 30 fok között várható.



MTI