Ujabb magyar a Premier League-ben: U18-as válogatott profi szerződése

2023. július 8. 14:00

Profi szerződést kapott az angol bajnok Manchester Citynél a magyar U18-as válogatott labdarúgó, Michael Okeke.

Az angol bajnokcsapat mezében a magyar futballista – mancity.com

A 17 éves középpályás - akinek édesanyja magyar, édesapja nigériai, ő pedig Angliában született - a közösségi oldalán számolt be a fejleményről.



A fiatal futballista tavaly ősszel mutatkozott be a magyar korosztályos válogatottban.



A Manchester City idén triplázott, a Premier League mellett az FA Kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerte.



MTI