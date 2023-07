Atlétikai ob - Kozák Luca olimpiai szintje koronázta meg a versenyt

2023. július 8. 22:11

Az utolsó előtti döntő, a női 100 méter gát fináléja hozta a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett 128. atlétikai országos bajnokság csúcsversenyét, melyben a győztes Kozák Luca - első magyar atlétaként - biztosította helyét a párizsi olimpián, míg Tóth Anna fantasztikus U23-as országos csúccsal szerezte meg az ezüstérmet.

A kiváló magyar sportoló – eurosport

A gátasoknak előfutamot is rendeztek az augusztusi világbajnokságnak helyet adó vadonatúj stadionban, ahol már a legjobbak számára bemelegítőnek nevezhető futások alapján is látszott, hogy az országos csúcstartó (12.69 mp), Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák remek gátas formában is van, de Kerekes Gréta és Tóth is nagyszerűen mozgott.



A fináléban aztán egészen fantasztikusan teljesített mindhárom sprinter. Kozák és Kerekes rajtolt a legjobban, de Tóth is közel volt hozzájuk az első gátnál, majd a második gáttól Kozák egyértelmű előnybe került és a célig szinte hiba nélkül futott. Mögötte a mindössze húszéves, kétszeres U20-as világbajnoki bronzérmes Tóth hozzá hasonló tempóban közelített a célig és lehagyta Kerekest. A tájékoztató óra 12.74 másodpercet mutatott, majd a hivatalos eredmény szerint Kozák Luca 12.72 másodperccel nyert, Tóth 12.84-gyel lett második, Kerekes pedig 12.93-mal harmadik. Kozáknak ez olimpiai szintet (12.77 mp), Tóthnak U23-as országos csúcsot, Kerekesnek pedig egyéni csúcsbeállítást jelent.



"Az volt a cél, hogy a 12.77-es szintidőn belül fussak, ez 72 lett, boldog vagyok" - nyilatkozott az M4 Sportnak az eredményhirdetés után Kozák. - "Nagyon jó verseny volt. Nem tudom, hány ország bajnokságának a döntőjében futnak hárman 13 másodpercen belül, de biztos nem sokéban. A saját futásommal elégedett vagyok, bár nyilván voltak benne hibák, viszont ebből lehet előrelépni."



A klasszis vágtázó hozzátette, a vb-re vonatkozóan az a célja, hogy 12.69 másodperces egyéni rekordjánál jobbat fusson, az pedig különösen megnyugtató a számára, hogy az ob-n két egymás utáni napon tudott extrateljesítményt nyújtani, mivel pénteken 11.45 mp-es egyéni rekorddal nyert ezüstérmet 100 méteren.



A szombati program második felében igazi sztárparádét láthatott a publikum. Kozák mellett az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világbajnok Márton Anita és az Eb-ezüstérmes Halász Bence is dobókörbe lépett és mindketten idei legjobbjukkal "hálálták meg" a szurkolást.



Márton Anita visszafogottabb kezdés után ötödikre 18,33 méterre, hatodikra pedig 18,40-re javította szezonja legjobb eredményét, és óriási fölénnyel nyerte meg a női súlylökést, azok után, hogy pénteken diszkoszvetésben is a legjobb volt.



"Szerettem volna idei legjobbat lökni. Picit gyengébben kezdtem, de lökésről lökésre javítottam. Az utolsó két lökésem lett igazán jó, és azok jelzik, hogy milyen formában vagyok" - értékelte versenyét az M4 Sportnak a klasszis dobóatléta.



Halász Bence a második dobásával ugrott az élre a férfi kalapácsvetés fináléjában, majd körről körre jobb eredményt ért el és végül 77,52 méterrel védte meg címét. Mögötte Varga Donát 75,26 méteres dobással erősítette jelenleg vb-indulást érő helyét a nemzetközi rangsorban.



MTI