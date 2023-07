Kedden kezdi a BL-selejtezőt a Ferencváros

2023. július 10. 10:06

A Ferencváros holnap este elkezdi a szereplését a Bajnokok Ligája selejtezőiben. A célja egyértelműen a főtábla kiharcolása, amelyhez négy párharcot kell sikeresen megvívnia. A csapat ausztriai edzőtáborokkal készült a nagy kihívásra, és a keret alaposan kicserélődött a nyáron, a több távozó mellett több új szerzemény is felbukkant az öltözőben. A magyar bajnoknál történteket foglaltuk össze az első, a feröeri KÍ Klaksvík elleni selejtező előtt.

Mohamed Ali Ben Romdan megérkezett Budapestre. Ez a hír egyelőre biztosan nem veri ki a biztosítékot, hiszen bár a 23 éves tunéziai labdarúgó a nemzeti együttesével szerepelt a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokságon, ahol a Franciaország elleni csoportmeccsen pályára lépett, ám nagy nemzetközi hírnévre eddig nem tett szert.

Talán indokolt azt írni, hogy egyelőre és eddig, hiszen így volt ezzel korábban honfitársa, Aissa Laidouni is, amikor a Ferencvárosba igazolt, most viszont már a Bajnokok Ligájában főtáblás német Union Berlin tekintélynek örvendő játékosa.



Ali Ben Romdan az új mezével – fradi.hu

Szóval Ali Ben Romdan a Ferencváros kilencedik idei nyári szerzeményeként érkezett meg, és tegnap már újra repülőgépre ült, mert ott lesz a csapat első Bajnokok Ligája-selejtezőjén a Feröer-szigeteken holnap este. A nevezést a klubnak korábban le kellett adnia, és abban már az ő neve is szerepelt. Az új játékosok közé sorolhatjuk Baráth Pétert is, aki fél éve érkezett Debrecenből kölcsönbe, de a Fradi most végleg megszerezte, így vele együtt hét friss igazolás utazott el tegnap kora délután a KÍ Klaksvík elleni első összecsapásra: Ibrahim Cissé, Mohammad Abu Fani, Cebrails Makreckis, Mohamed Ali Ben Romdan, Tosu Kehinde Oluwatosin és Varga Barnabás. A két itthon maradó az újak közül a fiatal Halmai Ádám, aki a Soroksártól érkezve kapott szerződést, de az első edzőtáborban megsérült, valamint a szintén nem egészséges Alekszandar Pesics.

Természetesen vannak további hiányzók a régiek közül is. Tokmac Nguen, Muhamed Besic és Henry Wingo is sérülés után lábadozik, rájuk egyelőre nem lehet számítani. Ryan Mmaee sem szerepel a keretben, az ő esete valamivel bonyolultabb a többiekénél. A marokkói csatárt szóba hozták az angol Luton Townnal és a török Trabzonsporral is, ennek ellenére ott volt a csapat ausztriai edzőtáborában. Az előző NB I-es idény házi gólkirálya nem fejezte be szépen a szezont, miután az utolsó hazai bajnokin kimutogatott az elégedetlenkedő szurkolóknak, amit a klub vezetői is rossz néven vettek.

Ha ő távozik a klubtól, nem lesz egyedül, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző nem tart igényt már Bogdán Ádám, Vécsei Bálint, Zseljko Gavrics, Adnan Kovacevic, Katona Máté, Mehdi Boudjemaa, Ángelo Sagal, Carlos Auzqui, Iyinbor Patrick, Nagy Olivér, Giorgi Haraisvili és Szánthó Regő szolgálataira sem. Közülük eddig néhányan kölcsönben futballoztak, és most végleg elmehetnek az Üllői útról.

A Fradi egyébként két edzőtábort is tartott Ausztriában, a másodikban június 26-tól július 4-ig a Salzburg környéki Bramberg am Wildkogelben készült, három meccsel hangolt az előtte álló erőpróbákra: a Qarabaggal 3-3-as döntetlent játszott, a Salzburgtól 2-1-es vereséget szenvedett, majd 3-0-ra legyőzte a Botosanit. Kedden érkezett haza, szerdán szünnapot kaptak a játékosok, csütörtöktől a Népligetben folytatta a felkészülést, majd tegnap délután elutazott Klaksvíkba, ahol szoknia kell majd a pályát és a körülményeket a holnap este 20.45 órakor kezdődő mérkőzésre.

Az ellenfél nagyon készül a párharcra, a legutóbbi bajnoki meccsét július 2-án játszotta le, azóta csak a Fradira összpontosít. A KÍ amúgy remek formában várja a magyar bajnokot, ezúttal a forduló előtt a második helyen álló HB ellen nyert hazai pályán 2-0-ra. A címvédő KÍ előnye így már 12 pont a tabellán a B36 előtt, a HB ugyanis ezzel a vereséggel egy helyet hátracsúszott. A tavaszi–őszi rendszerű bajnokság jelenlegi idényében a hétvégi volt a 16. forduló, a KÍ eddig mindegyik meccsét megnyerte, és csak a Ferencváros elleni, július 19-i visszavágó után folytatja a hazai csatákat.

magyarnemzet