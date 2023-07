Sarki fény a héten

2023. július 10. 23:07

Az Egyesült Államok 17 államában lesz megfigyelhető a héten a sarki vagy északi fény, az aurora borealis jelensége - jelezte az alaszkai egyetem geofizikai kutatóintézete hétfőn.

A tudományos előrejelzés szerint csütörtökön egy geomágneses viharnak köszönhetően az általában az északi félteke legészakibb területeiről észlelhető jelenség az Egyesült Államok középsőbb részén fekvő térségekből is megfigyelhető lesz majd. Az északi fény ereje a 11 éves napciklushoz kapcsolódik, ami a várakozás szerint 2024-ben éri el legközelebbi csúcspontját, ezért délebbre is láthatóvá válik. Tavasszal például az Egyesült Államok délnyugati Arizona államából észlelték.



Ezen a héten a várakozások szerint gyakorlatilag az Egyesült Államok minden északi államából és az északkeleti partvidék közepén fekvő Marylandből is észlelhető lesz majd a jelenség, egyes helyeken a teljes égboltot borítva, míg másutt inkább a horizont közelében.



A csillagászok azt javasolják, hogy aki zavartalanul akarja élvezni az éjszakai égbolton villódzó színes fényeket, az a nagyvárosi fényszennyezéstől mentes területre menjen. Az alaszkai kutatóintézet szerint a 0-tól 9-ig terjedő skálán 6-os erejű lesz a csütörtökön az Egyesült Államokból látható sarki fény.



MTI