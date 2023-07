Zivatarok környezetében erősen viharos széllökések is valószínűek

2023. július 12. 16:25

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: az időszak során fátyolfelhők mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, de ezzel együtt is többnyire sok (szűrt) napsütésre van kilátás. Csupán csütörtökön az északnyugati, északi tájakon valószínűek tartósabban felhős körzetek.



Szerda délután inkább csak az ország keleti részén fordulhatnak elő záporok, zivatarok, illetve késő délutántól, estétől már északnyugat felől is - nagyobb valószínűséggel az ország északi felén - több hullámban érik el zivatarrendszerek az országot, melyek keleti irányba haladnak.



Csütörtökön már országszerte többfelé számítani kell előfordulásukra. Heves zivatarok is várhatóak felhőszakadással, jégesővel, károkozó szélrohamokkal. Szerda délután a délnyugati, nyugati, csütörtökön az északnyugati irányú szél élénkülhet meg, de heves zivatarok környezetében erősen viharos széllökések is valószínűek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 23 és 35 fok között várható, a tartósan felhős, csapadékosabb északnyugati tájakon várható a hűvösebb, a déli, délkeleti határvidéken a melegebb idő.

MTI