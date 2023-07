Az embercsempész bűnözés révén fokozódik a migránsinvázió

Az EU-ba irányuló és az EU-n belüli migránscsempész-szolgáltatások piaca egyre nagyobb méreteket ölt, amit a kialakuló és súlyosbodó válságok, különösen a gazdasági recesszió, az éghajlatváltozás, valamint a konfliktusok és a demográfiai nyomás ösztönöz számos harmadik országban - olvasható az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) szerdán közzétett jelentésében.

A hágai székhelyű uniós ügynökség szerint az uniós régió stabilitása, valamint az EU célországaiban tapasztalható állandó munkaerőigény tovább erősíti a csempészszolgáltatások piacát.



A jelentés felhívja a figyelmet, hogy migránscsempészet "dinamikusan fejlődő" bűnözési ág. A bűnözői hálózatok bizonyítottan gyorsan alkalmazkodnak az illegális migráció dinamikájában történő változásokhoz, és a bűnüldözési módszerek fejlődéséhez. A csempészeti útvonalakat, a tarifákat és a szállítási módokat a közvetítői szolgáltatások iránti kereslet, a logisztikai igények és az új migrációs csomópontok megjelenése alapján variálják. A fokozott hatósági ellenőrzések a bűnszervezeteket is arra késztetik, hogy átálljanak alternatív útvonalakra és működési módokra.



A bűnszövetkezetek további szolgáltatásokat is nyújthatnak ügyfeleiknek, beleértve a szállást az utazás különböző szakaszaiban, vagy hamis okmányok kiállítását. A migránscsempészet üzleti modelljét az együttműködés jellemzi, amely lehet eseti vagy állandó. Emellett a bűnszövetkezetek gyakran együttműködnek egymással az embercsempészési útvonalak különböző szakaszain. Néhány nagy és több helyszínen működő bűnszövetkezet közvetítői szolgáltatásokat is nyújt a teljes útvonalon - olvasható a jelentésben.



A bűnszövetkezetek összetettek és különböző szereplőkből - vezetőkből, közvetítőkből és alacsony szintű kiszolgálókból állnak. A csempészhálózatok irányítói magas szintű vezetői képességekkel rendelkeznek, képesek az illegális tevékenységeket a távolból vezérelni, míg a közvetítők többféle tevékenységben is részt vehetnek, például illegális migránsok toborzásában, valamint a logisztikai és pénzügyi folyamatok felügyeletében. A bűnszervezetek alacsony szintű kiszolgálói főként a migránsok szállításában vesznek részt.



A migránscsempész-hálózatok legyakrabban digitális módon hirdetik útvonalaikat és tarifáikat, továbbá ezen keresztül kommunikálnak az illegális migránsokkal és készítik el hamis dokumentumaikat. Az embercsempészési tevékenységek végrehajtásához többször legális üzleti struktúrákat alkalmaznak.



A jelentés arra is kitér, hogy a migránscsempészek gyakran alkalmaznak erőszakot az illegális migránsokkal szemben, legtöbb esetben a csempészdíjak kikényszerítése végett. A bűnüldöző szervek alkalmazottai is több esetben estek áldozatul erőszakos fellépéseiknek - mutatott rá az Europol.

