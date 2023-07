A BBC műsorvezetőjét érték szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak

2023. július 12. 20:41

A BBC brit közszolgálati médiatársaság egyik legtekintélyesebb műsorvezetőjét érték szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak. Az ügy napok óta a brit sajtó elsőoldalas témája, de csak szerda este derült ki, hogy az érintett Huw Edwards, a közmédia vezető riportere, aki évtizedek óta a legnagyobb horderejű bel- és külpolitikai eseményeket közvetíti a BBC televízióban.

Huw Edwards – sky news

A Scotland Yard szerint bűncselekményre utaló bizonyítékok nincsenek, és a rendőrség részéről nem várható további eljárás, de a BBC folytatja a belső vizsgálatot.



Az ügyet múlt pénteken vetette fel a legolvasottabb brit bulvárlap, a The Sun. A lapnak egy tizenéves panaszos mamája elmondta: gyermekének a BBC munkatársa - akit akkor még sem az újság, sem a médiatársaság nem nevezett meg - három év alatt több tízezer fontot fizetett "szexuális tartalmú fotókért".



Az édesanya arról is beszélt a The Sun idézete szerint, hogy gyermeke a pénzből kokaint vásárolt és annak rabja lett.



Ezt a történetet azonban a család jogi képviselője nevezte minapi nyilvános közleményében "marhaságnak".



Az ügyvéd szerint a történet fiatal érintettje személyesen is cáfolta a mamája által elmondottakat, a The Sun azonban ennek ellenére lehozta a sztorit.



Edwards ellen azóta három másik hasonló panasz is érkezett, de a Scotland Yard különleges ügyekre szakosodott ügyosztálya szerdai közleményében hangsúlyozta, hogy egyetlen esetben sem történt olyan törvénysértés, amely büntetőeljárást vonna maga után.



A műsorvezetőt, akinek kilétéről az ügy kipattanása óta lázas találgatás folyt a sajtóban és a közösségi médiában, saját kérésére végül felesége, Vicky Flind nevezte meg.

Wicky Flind – multistory media



A szerda esti közlemény szerint Huw Edwards súlyos mentális problémákkal, mindenekelőtt mély depresszióval küszködik és szakorvosi kezelésben részesül.



Vicky Flind szerint az elmúlt napok fejleményei jelentősen rontottak a helyzeten, férjének újabb súlyos egészségi problémái támadtak, és most már kórházi fekvőbeteg-ellátásra szorul.



A közlemény szerint Huw Edwards belátható ideig kórházban marad, és amint állapota elégséges mértékben javul, személyesen reagál a megjelent sajtócikkekre.



A walesi származású, 61 éves, ötgyermekes műsorvezető négy évtizede dolgozik a BBC-nél, és az utóbbi években a legnagyobb horderejű fejleményeket közvetítette.



Ezek közé tartozott a tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő többnapos búcsúszertartás-sorozata, a néhai uralkodó trónra lépésének gyémánt- és platinajubileuma, III. Károly király májusi koronázása, Vilmos trónörökös és Katalin hercegnő esküvője, a kiemelkedő nemzetközi események közül pedig Barack Obama volt amerikai elnök beiktatása, illetve Nelson Mandela néhai dél-afrikai elnök halála.



MTI