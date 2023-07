Francia rendőrsereg próbálja elrettenteni a migránsokat a nemzeti ünnepen

2023. július 12. 21:18

Két héttel az elővárosi zavargások után Franciaországban ismét 45 ezer rendfenntartót mozgósít a belügyminisztérium csütörtök és péntek este a nemzeti ünnep utcai rendezvényein - jelezte a kormány.

A rendkívüli biztonsági intézkedés ugyanolyan lesz, mint amilyen a zavargások idején volt: a rendőrség és a csendőrség elitalakulatai is az utcákon lesznek, s a belügyminisztérium helikoptereket és páncélosokat is bevet a rendfenntartáshoz - mondta Gérald Darmanin belügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján.



Csütörtök estétől szombat hajnalig 130 ezer rendőr és csendőr fog hosszabb-rövidebb ideig szolgálatot teljesíteni, munkájukat éjszakánként 40 ezer tűzoltó is segíti majd.



A párizsi prefektúra 10 ezer rendfenntartót vezényel az utcákra a fővárosban és az agglomerációban. Párizsban az Eiffel-torony előtti Mars-mezőn rendezendő hagyományos ingyenes koncertre és azt követő tűzijátékra mintegy 100 ezer embert várnak.



Emmanuel Macron államfő a NATO vilniusi csúcstalálkozóján jelezte: rendbontás esetén a legnagyobb határozottsággal fognak fellépni a rendfenntartók "annak érdekében, hogy minden állampolgár nyugalomban élhessen".



A belügyminiszter elmondta: utasításba adta azok azonnali letartóztatását, akik el akarják rontani az esti ünnepi rendezvényeket.



Az egész országban este 10 órakor leáll a felszíni tömegközlekedés, s a hatóságok szigorúan be fogják tartatni azt a rendeletet, amely alapján az ünnepek alatt tilos pirotechnikai eszközök árusítása. A belügyminiszter tájékoztatása szerint a zavargások június 27-i kezdete óta 150 ezer tűzijátékot foglaltak le a hatóságok.



Az általában szabadon vásárolható pirotechnikai eszközöket évek óta használják törvénytelen módon rendfenntartó erők, épületek vagy gépkocsik elleni támadásokhoz bűnözői csoportok vagy utcai tüntetők közé keveredő rendbontók. Az elővárosi rendbontók is ezekkel gyújtogattak, illetve fedezték a fosztogató társaikat.



A párizsi régióban, ahol a legtöbb rombolás történt két héttel ezelőtt, több településvezető is jelezte, hogy idén elmarad a hagyományos tűzijáték és más esti ünnepségek, mert tartani lehet attól, hogy kiújul az erőszak.



A július 13-14-i utcabálok, tűzijátékok évek óta rendszeresen torkollanak incidensekbe a nagyvárosok elővárosaiban. Tavaly 807 embert állítottak elő a július 14-i rendezvényeket követően, 749 gépkocsit gyújtottak fel, és 55 rendőr megsérült az összetűzésekben a rendbontókkal - emlékeztetett Gérald Darmanin.



A rendőrség azt is bejelentette, hogy szerdán előállítottak 12 embert a két héttel ezelőtti zavargások egyik legsúlyosabb incidensével összefüggésben.



Július 2-án vandálok egy gépkocsival betörték a Párizstól délre található L'Hay les Roses nevű település polgármestere, Vincent Jeanbrun házának a kapuját, majd a kertben hagyott gépkocsit felgyújtották azzal a céllal, hogy a ház tűzbe boruljon. Az eset országos felháborodást váltott ki, valamennyi párt szolidaritásáról biztosította az önkormányzati vezetőt, akinek a felesége és az egyik gyereke megsérült a támadásban. Az ügyészség gyilkossági kísérlet miatt indított vizsgálatot az ügyben. A gyanúsítottak valamennyien nagykorúak, 18-22 évesek, mindegyikük a településen lakik.



Az öt éjszakán át tartó zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben június 27-én egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor. A rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem támasztotta alá, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene.

MTI