Az illegális migránsok kitoloncolása

2023. július 13. 20:31

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) hat szakértőt küld Horvátországba fél évre, hogy segítsen az illegális migránsok kitoloncolásában - jelentette be csütörtökön Davor Bozinovic horvát belügyminiszter.

A Frontex tanácsadói technikai segítséget nyújtanak majd a migránsok azonosításában, valamint operatív segítséget az országban illegálisan tartózkodó bevándorlók önkéntes visszatérési, illetve kitoloncolási folyamatában - hangsúlyozta a tárcavezető.



Hozzátette: közülük hárman a tanácsadásban, ketten a harmadik országokkal való együttműködésben, egy pedig az illegális bevándorlók hazatérésének szabályozásában nyújt majd támogatást.



Miután Horvátország január 1-jén csatlakozott a schengeni övezethez, és megszűnt a horvát-szlovén, valamint a horvát-magyar határon az ellenőrzés, az ott határvédelmet ellátó csaknem 700 rendőrt az illegális migránsok úgynevezett mélységi ellenőrzésére csoportosították át. A külső határok ellenőrzését pedig Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával és Montenegróval mintegy 6500 rendőr látja el korszerű eszközökkel, egyebek között drónokkal és hőkamerákkal.



A legnagyobb nyomás továbbra is a Bosznia-Hercegovinával határos szakaszra nehezedik, ez egyúttal Horvátország leghosszabb határa, majdnem ezer kilométer.



A migránsok főleg Bosznia északnyugati részéből, a határhoz közeli Bihács környékéről próbálnak meg átjutni Horvátországba. A feltartóztatott migránsokat a horvát hatóságok március óta visszatoloncolják Boszniába, miután Szarajevó az Európai Bizottság nyomására kénytelen a gyakorlatban is alkalmazni a visszafogadásról szóló megállapodást.



Azok, akik mégis bejutnak Horvátországba, főleg Szlovénia felé veszik az irányt, innen Olaszországba vagy más nyugat-európai országba szeretnének eljutni. Horvátország nem célország a migránsok számára, ezért nem is kérnek ott menekültstátuszt.



MTI