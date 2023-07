Erdélyben létrehozták a Nyárádmenti Termék védjegyet

2023. július 13. 20:33

Újabb helyi termékcsaládot hoztak létre Erdélyben, a Nyárádmenti Termék védjegyet és márkát csütörtökön mutatták be Nyárádszentmártonban - írták az MTI-nek küldött közleményben a kezdeményezők.

A program célja Maros megye néprajzi értékeiről is híres, magyarlakta térségének, Nyárádmentének fejlesztése, népszerűsítése, az itteni közösség, a helyi termelők, kisvállalkozók erősítése.



Balássy Andrást, a Nyárádmente Kistérség Egyesület munkatársa a csütörtöki termékbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón elmondta: több mint 30 helyi termelő csatlakozott a programhoz. Továbbra is várják azokat, akik a Nyárád folyó mentén értéket teremtenek, fontos számukra a minőség, legyenek kis családi vállalkozások, egyéni termelők vagy közepes vállalkozások - mondta.



Tóth Sándor, a kistérség központjának számító Nyárádszereda polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nyárádmente az egyik meghatározó romániai termelői régió. "A térséghez tartozó 68 településen a termelők több mint 50 százaléka másod- vagy harmadgenerációs helyi termelő, gazda, kézműves, akiknek termékei gazdagítják a térséget" - mondta. Hozzátette: mivel ismerik a termelőket, átlátják a gyártási folyamatokat, "a védjegy a becsületes munka és a nyárádmenti jó minőség garanciája."



Novák Levente, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szenátora kiválónak nevezte a kezdeményezést, mivel nemcsak a helyi termelőket, hanem a közösséget is segíti. A jelenlévő gazdáknak azt mondta, bátran pályázzanak, mert így tudják fejleszteni vállalkozásaikat.



A közlemény szerint a kistérség termékeit egységes, átgondolt arculat képviseli, a Rubikom kreatív stúdió dolgozta ki. Honlapot és közösségi média felületet is létrehoznak számára, ahol a helyi termelőket, termékeiket népszerűsítik.



A Nyárádmenti Termék védjegy és márka a Nyárádmente Kistérségi Társulás, Nyárádszereda és a térség többi önkormányzatának, termelőinek összefogásával jött létre az Európai Unió és a román vidékfejlesztési terv (PNDR) támogatásával.

MTI