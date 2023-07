Úzvölgyi katonatemető - Büntetőfeljelentést tett Csíkszentmárton

2023. július 13. 20:55

Büntetőfeljelentést tett a rendőrségen, valamint a romániai katonatemetőkért felelős Hősök Kultusza Országos Hivatal (ONCE) felé is jelezte az újabb úzvölgyi keresztállítást Csíkszentmárton önkormányzata - mondta el az MTI-nek Birtalan Sándor polgármester.

Közölte, hogy a közigazgatásilag hozzájuk tartozó terület tulajdonosaként július 10-i keltezéssel tettek büntetetőfeljelentést a román rendőrségen Mihai Tirnoveanu és hívei ellen. Ebben ismertették a haditemetőben szombaton, július 8-án történt újabb keresztállítást és temetőgyalázást, és az ügy kivizsgálását, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonását kérték. Emlékeztettek arra is, hogy a Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet akciója tervezett volt, a közösségi médiában szerveződött - mondta.



Mihai Tirnoveanu csütörtökön közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Calea Neamului és az újabb keresztállításban szintén részt vevő Ortodox Testvériség (Fratia Ortodoxa) képviselői a nap folyamán kihallgatáson vettek részt a román védelmi minisztériumban. Azt írta, hogy "a tárgyalások pozitívak voltak".



"Elindítjuk az eljárást az úzvölgyi nemzetközi katonatemetőben felállított 150 fakereszt és a nagy emlékkereszt törvényessé válásához" - írta Tirnoveanu. A szaktárca nem adott ki tájékoztatást az ügyről.



Kis Júlia kolozsvári jogász, aki a korábbi betonkeresztek kihelyezése ügyében a Mikó Imre Jogvédő Szolgálattal (MIJSZ) együttműködve látta el Csíkszentmárton önkormányzatának jogi képviseletét csütörtökön a Maszol.ro hírportálnak úgy nyilatkozott: jelen esetben nincs szükség perre vagy bírósági döntésre, amely elrendelné a bontást.



Emlékeztetett, hogy 2019-ben Dormánfalva (Darmanesti) önkormányzata adminisztratív dokumentumokat hozott, amelyek alapján a katonatemetőt a moldvai város közvagyonába helyezték, azt telekkönyveztette, építési engedélyt állított ki, és az eljárásokat peres úton kellett megtámadni.



Kis Júlia szerint jelen esetben "önkényes akcióról van szó", amelyet nem előzött meg semmilyen közigazgatási dokumentum kiállítása, amely "legalább látszólag legitimálná" a történteket. A szervezők, résztvevők több szabálysértést is elkövettek, amelyekért felelősségre lehet vonni, meg lehet büntetni őket az 1991/50-es számú törvény alapján - mondta a Maszolnak. A jogász szerint a helyzet rendezésében a román bíróságokon elért eddigi eredmények is segíthetik a csíkszentmártoniakat.



A Nemzet Útja (Calea Neamului) román szervezet hívei szombaton, július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval.



MTI