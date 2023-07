A házasság védelmében lép az Ordo Iuris

2023. július 14. 15:04

Ha Ön is úgy gondolja - mint a legtöbb lengyel -, hogy a házasság egy férfi és egy nő közötti kapcsolat, és hogy csak házaspároknak legyen joguk örökbe fogadni gyerekeket, akkor ma nincs jó hírem. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Sok ország más definíciót fogadott el. Másokat politikai nyomás vagy jogi ösztönzés kényszerített erre. A nemzetközi lobbik rendkívül pontosan meghatárolt csapdába vezettek bennünket. Megvan a megoldás, de ehhez nyomást kell gyakorolni a kormányokra, és bátorítani kell őket – tájékoztatta a Gondolát az Ordo Iuris , lengyelországi központú, jogrendet védő szervezet.

Május végén az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) arra kötelezte Romániát, hogy intézményesítse az azonos neműek kapcsolatát. A Bíróság megállapította, hogy az ilyen kapcsolatok formalizálásának jogi lehetőségének hiánya sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét (EJEE). Hét bíróból kettő különvéleményt fogalmazott meg, egyetértve az Ordo Iuris Intézet ebben az ügyben előterjesztett érveivel.

Idén ez már a második ilyen döntés. Januárban az EJEB Nagykamarája kimondta, hogy az Európa Tanács minden államának kötelessége "jogilag elismerni és megvédeni az azonos neműek párkapcsolatait". Ekkor egy lengyel bíró határozottan különvéleményt fogalmazott meg, és azzal vádolta a Bíróságot, hogy illetékességén kívül ítélkezett, és az Európa Tanács 17 tagállamát érintő ügyben ezek meghallgatása nélkül rendezett, és új normákat alkotott egy olyan ügyben, amellyel kapcsolatban a legtöbb ország még csak nyilatkozni sem tudott. Ahogy Jakub Wojtyczek bíró kijelentette, „semmilyen precedens érték sem tulajdonítható az Oroszország ellen 2022. szeptember 16. után hozott ítéleteknek (ez az időpont, amikor Oroszország kilépett az Emberi Jogok Európai Egyezményének rendszeréből), és az ilyen ítéleteknek nincs erga omnes (mindenkire vonatkozó) hatálya.”

Ha a tagállamok kormányai ma nem támogatják a lengyel bíró álláspontját, és nem ellenzik az ítélet kötelező erejét, hamarosan mindannyian kénytelenek lesznek ugyanazokat a jogokat biztosítani az azonos nemű élettársaknak, mint a házaspároknak – beleértve a gyermekvállalást is. A kisebb vagy ezt pártoló államok elleni hasonló ítéletek sorozata olyan ítélkezési gyakorlatot hoz létre, amely kötelező érvényű joggá válik. Ekkor azon országok alkotmányai, amelyek a házasságot „férfi és nő kapcsolataként” határozzák meg... az emberi jogokat sértőnek minősülnek majd.

Az ilyen ítéletek lehetséges számát mutatja, hogy egyenlőtlen küzdelmet folytatunk egy olyan erőteljes globális lobbi ellen, amely egy összehangolt nemzetközi kampány keretében több ezer panaszt adhat be. Június elején sikerrel jártunk a lengyel abortuszvédők panaszait illetően, akik azt akarták, hogy a Bíróság ismerje el, hogy az eugenikus abortusz tilalma egyenértékű a nők kínzásával. Két németországi panasz ügyében is sikerrel jártunk, amelyben a panaszosok azt kérték, hogy a szülők biológiai nemével összeegyeztethetetlen adatokat írjanak be gyermekeik születési anyakönyvi kivonatába. Ezen eljárások eredményei egyértelműen azt mutatják, hogy a mi hangunk érvényesülhet a civilizációnk alapvető értékeinek védelme szempontjából kulcsfontosságú ügyekben. Azonban csak Lengyelország ellen az abortuszpártiak... több mint 1000 hasonló panaszt nyújtottak be.

Az Ordo Iuris ügyvédei évek óta küzdenek a gender offenzívával az EJEB előtt. Azon belül az úgynevezett stratégiai perekben Európa-szerte radikálisok árasztják el a Bíróságot élet-, házasság- és családproblémákkal kapcsolatos panaszokkal. Azt remélik, hogy a Bíróság nem az EJEE rendelkezéseit alkalmazza, hanem az Egyezmény új, ideológiai értelmezését alkotja meg.

A januári ítélet részletes elemzésében kifejtjük, hogy a Bíróság bírái által a családról elfogadott értelmezés ellentétes az EJEE-vel, és különösen annak 8. cikkével, amelyet a dokumentum preambuluma szerint az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikk 1 és 3 bekezdésének és a 25. cikk 2 bekezdésének megfelelően kell értelmezni. E rendelkezések fényében a család egy férfi és egy nő kapcsolata, akik szülővé kívánnak válni.

Hangsúlyozzuk, hogy ezen definíció módosításához az EJEE módosítására lenne szükség az erre felhatalmazott tagállamok részéről. Hangsúlyozzuk, hogy ennek figyelmen kívül hagyásával a Strasbourgi Bíróság megszűnik az Egyezmény tolmácsának lenni, és társszerzői szerepbe helyezi magát.

Az Ordo Iuris szakértői elemzést készítettek a Bíróság hatáskörének korlátairól. Ez azt mutatja, hogy ha a Bíróság hosszabb ideig és következetesen bitorol bizonyos hatásköröket, akkor ez a bitorlás jogi erőt ölt, ha nem ütközik ellenkezésbe az Európa Tanács tagállamai részéről. Ez a nemzetközi szokásjog szerint történik.

A nemzetközi jog szerint csak egyféleképpen lehet elkerülni ezt a csapdát. Minden egyes ilyen ítéletet követően az érintett államoknak értelmező nyilatkozatot kell kiadniuk, amelyben kifejezik ellenkezésüket a Bíróság azon ítéleteivel szemben, amelyek átlépik a Szerződés határait és aláássák nemzeti alkotmányos rendjüket.

Ugyanakkor létre kell hoznunk egy ellenzéki koalíciót, beleértve az Európa Tanács összes olyan tagállamát, amely védelmezni kívánja a házasságot, mint egy férfi és egy nő közötti kapcsolatot, valamint azokat az országokat, amelyek ellenzik az akaratuk ellenére való jogi megoldások rájuk való kényszerítését.

Az Ordo Iuris a lengyel külügyminisztérium rendelkezésére bocsátott egy mintaértelmezési nyilatkozatot, valamint az Európa Tanács, az Európai Unió és az ENSZ szerveinek ítélkezési gyakorlatának elemzését. Ott kifejtjük, hogy az Európa Tanács tagállamai hatékonyan szembeszállhatnak azzal, hogy az EJEB új normákat alkosson, ha folyamatosan és kifejezetten szembehelyezkednek a Bíróság ideológiai döntéseivel.

Arra azonban nem számíthatunk, hogy a kormányok önállóan lépnek fel, mert hiába kérdőjelezte meg a házasság hagyományos felfogását egy újabb EJEB-ítélet, ez idáig semmit nem tettek ellene. A veszély tudatában az európaiaknak össze kell fogniuk, és hatékony nyomást kell gyakorolniuk demokratikusan megválasztott képviselőikre, hogy azok vegyék védelmükbe a házasságot és a családot.

Mi vagyunk az egyetlen európai szervezet, amely ilyen mértékben részt vesz az EJEB munkájában, kiállva az élet, a család és a szabadság mellett. Remélem, hogy sikerül befolyásolni a strasbourgi eljárásokat, és hatékony nyomást gyakorolunk a kormányokra, hogy azok megvédjék a házasságot a nemzetközi ideológusok lobbijával szemben – zárul az Ordo Iuris Gondolához elküldött tájékoztatója.

