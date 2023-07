Pezsgő volt az idén is az Egri Bor Ünnepe

2023. július 14. 23:37

Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a borvidék kincseire, az egri borász- és szőlésztársadalom és egész Eger sikere is a legutóbbi hosszú hétvége – jelentette a Gondolának Eger Város Hegyközsége.

„A korábbi években már régóta az Egri Bikavér Ünnep, majd immáron a két esztendeje Az Egri Bor Ünnepe néven futó fesztivál kapcsán is elmondhatjuk, hogy a rendezvény szinte minden napján ki lehetett tenni a Megtelt-táblát az Érsekkert kapujára. Ezért nem nekünk, a szervezőknek jár először a dicséret, hanem az Egri borvidék szőlészeinek és borászainak és mindenkinek, aki azért dolgozik az egész évben, hogy a környék boraiban rejlő kincseket egyre többen fedezhessék fel Magyarországon és külföldön egyaránt” – kezdte az idei borünnep értékelését Tarsoly József főszervező.

A hegybíró hozzátette: „Persze ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki részt vett Az Egri Bor Ünnepe szervezésében, hatalmas munka volt, de látván a rengeteg vendéget, a kiállító borászok és éttermek forgalmát, az egri turisztikai szereplők eredményeit, minden percért megérte”.

Tarsoly József kiemelte: fontosnak tartják az állandóságot, de minden évben törekednek olyan újításokra, amelyek tovább erősítik vagy színesítik a rendezvény arculatát.

Nem véletlen, hogy az utóbbi két évtizedben háromszor tartották Egerben a Balassi-kard borseregszemlét , a férfias fajták versenyét. A Bikavér, az Egri Csillag és a kékfrankos mérettetett meg ezeken a vitézi borversenyeken.

”Igyekeztünk idén a családokra egy kicsit jobban fókuszálni, így arra, hogy akiknek bármilyen életkorú gyerekük van, találjanak számukra is megfelelő, minőségi kikapcsolódást. Ezúton is köszönöm a Méhvirág Központ és a Közelbaba Egyesületnek, hogy kitelepültek és megszervezték az Anya-baba sátrat, és sokat adott a rendezvény ezen vonalához az is, hogy az Egri Csillag Színpad mellett újra voltak minden nap kreatív gyerekfoglalkozások” – hangsúlyozta a hegybíró.

„Évek óta terveztük azt is, hogy nagyobb teret adunk az Egri Csillag Színpadnak, amely ettől az esztendőtől kezdve az eredetitől egy kicsit eltérő helyszínen volt, és így sokkal inkább érvényesült a színpadjelleg, a koncerteket többen látogathatták, jobban élvezhették” – említette a főszervező, aki megjegyezte: szerinte remek munkát végez a kisebb színpad szervezéséért felelős Kékvölgyi Noémi, jár az extra köszönet neki is. Az Egri Bikavér Színpad főbb koncertjei során szinte minden este megtelt a szökőkút körüli terület, külön öröm volt, hogy nagyon sokan voltak kíváncsiak szombat kora este a Fitos Dezső Társulat „A Falu” című előadására is.

Az Egri Bor Ünnepe a borvidéki borász- és szőlésztársadalom számára is kiemelt esemény, hiszen több fontos elismerést is a fesztiválon adtak át. A rendezvényen derült ki, hogy a 2022-es év Egri Bortermelője díjat dr. Lőrincz György, Egri Szőlőtermelője elismerést Cseh Ferenc kapta, míg a tavalyi év legjobb egri borgasztronómusa Bíró Balázs lett. A borünnepen ebben az évben is kiválasztották az Egri Bikavér Lovagrend segítségével a fesztivál legjobb fehér- és vörös"borát". Idén először történt meg, hogy egy pezsgő, a Juhász Testvérek Pincészetének Eufória Extra Dry Pezsgője hozta el a legjobbnak járó elismerést, a vörösborok között pedig a Korózs Szőlőbirtok és Pincészet Syrah Superior 2018-át ítélték a bírák a legjobbnak.

„Lehet egy ilyen négy nap után nem a folytatáson gondolkodni?” – tette fel a kérdést Tarsoly József, aki elmondta: most egy kis szusszanás jön, de utána már el is indulnak a jövő évi borünnep előkészületei. A főszervező úgy látja, a jövőben továbbra is a családok fesztiválja szeretne lenni Az Egri Bor Ünnepe, már most elkezdtek gondolkodni és dolgozni azon, hogy az esemény megjelenésében hogyan lehetne mindezt jobban hangsúlyozni, illetve miként tudnának olyan felületeket létrehozni, amelyek vizuális megjelenésükben és tartalmukban még inkább segítik az Egri borvidék borászait és szőlészeit.

A jövő évi rendezvénnyel kapcsolatban pedig a hegybíró bejelentette: „A továbbiakban is Szent Donát, a szőlő- és bortermelők védőszentjének napjához igazodva tervezzük a borgasztronómiai fesztivált. Így jövőre 2024. július 11-e és 14-e között lesz a következő borünnep”.

Már el is indult a jövő évi esemény Facebook-oldala, ahol évközben is igyekszünk információkkal szolgálni az ahhoz csatlakozóknak – zárult a Gondolához eljuttatott egri hegyközségi közlemény.

