Három nő meggyilkolása

2023. július 15. 08:49

Három nő meggyilkolása miatt helyezték vád alá pénteken azt a férfit, akit 13 év nyomozómunka után tartóztattak le a Long Island-i gyilkosságsorozat gyanúsítottjaként.

Rex Heuermannt, egy 59 éves, kétgyermekes családapát csütörtök esti letartóztatása után pénteken állították bíróság elé, ahol ügyvédje útján ártatlannak mondta magát.

Az ügyvéd annyit közölt, hogy ügyfele azt állította neki, "nem ő tette". A bíró ugyanakkor a feltételezett cselekmény "szélsőségesen elfajult" jellege miatt óvadék nélküli őrizetet rendelt el.



A férfit három nő meggyilkolásával vádolták meg, és egy negyedik gyilkosság esetében megalapozott a gyanú ellene; 2007 és 2010 között eltűnt áldozatokról van szó, akik esetében nagy valószínűséggel megállapították, hogy azonos elkövetőről van szó, a többi között az elkövetés és az áldozatok elrejtésének módja miatt.



A hatóságok ugyanakkor összesen tizenegy áldozat ügyében nyomoztak, akik maradványait 2010-ben és 2011-ben a New Yorkhoz közeli Long Islanden egymáshoz közel, Gilgo Beach település környékén találták meg elrejtve. Az áldozatok többsége férfiaknak nyújtott szolgáltatásokból élő fiatal nő volt, de egy kisgyermek és egy férfi maradványai is előkerültek.



A gyilkosságsorozat nyomaira azt követően bukkantak rá a hatóságok még 2010-ben, hogy a 24 éves Shannan Gilbert 2010 májusában felhívta a rendőrségi segélyvonalat azzal: valaki követi. A pontos helyét azonban nem tudta meghatározni, így később már csak a holttestét találták meg. A hatóságok ezt követően bukkantak a többi áldozat maradványaira.



A nyomozóhatóságok és az ügyészség pénteken sajtótájékoztatón ismertették a nyomozás eredményét. Elhangzott, hogy a megoldatlan gyilkosságsorozat felderítésére tavaly év elején több bűnüldöző szervezet közreműködésével nyomozócsoport alakult, és annak sikerült a gyanúsított nyomára bukkannia. Azt is közölték, hogy Heuermann neve először 2022 márciusában merült fel, miután sikerült őt egy furgonnal összekapcsolni, amit egy szemtanú látott az egyik későbbi áldozat eltűnésének idején 2010-ben.



Ezt követően a férfit további bizonyítékokkal hozták összefüggésbe, a többi között hamis e-mail-címekkel és ideiglenesen használható telefonszámokkal, amelyeken keresztül a későbbi áldozatokkal találkozót beszélt meg. A férfit azokkal a gúnyolódó telefonhívásokkal is sikerült összekapcsolni, amelyekkel az egyik, 2009-ben eltűnt nő családját zaklatta egy ismeretlen, azt állítva, hogy ő a gyilkos.



Idén márciusban a nyomozók Mannhattanben a férfi által kidobott pizzásdobozból jutottak DNS-mintához, amely megegyezett az egyik áldozaton talált hajszáléval.



Ray Tierney, Suffolk megye kerületi ügyésze elmondta, hogy Rex Heuermann az elmúlt hónapokban már kifejezetten kutatta az ügyben indult nyomozás állásáról szóló információkat, és többször rákeresett az áldozatok nevére is. Arról is beszámolt, hogy a férfi birtokában különböző, szexuális erőszakot ábrázoló felvételeket találtak, köztük kiskorúakról készülteket.



Rodney Harrison, Suffolk megye rendőrfőnöke a tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy amennyiben tavaly nem jött volna létre a külön nyomozócsoport, a férfi még mindig szabadlábon lenne.



Rex Heuermann építészként és tanácsadóként dolgozott New York belvárosában, Manhattanben, Long Islanden született, nem messze attól a településtől, Massapequatól, ahol családjával élt, és ahol letartóztatták.



A rejtélyes és megoldatlan gyilkosságsorozat alapján az egyik nagy amerikai internetes médiaszolgáltató és filmgyártó vállalat 2020-ban Elveszett lányok címmel filmet forgatott.



MTI