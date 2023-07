Hazánk kapta a 2027-es tájékozódási futó vb rendezési jogát

2023. július 15. 14:41

Magyarország kapta - Veszprém központtal - a 2027-es tájékozódási futó világbajnokság rendezési jogát.

A nemzetközi szövetség (IOF) elnöksége Svájcban jelölte ki a következő vb-k helyszíneit. A magyar sportági szövetség szombati tájékoztatása alapján a grémium értékelése szerint a magyarok és a svédek egyaránt a megszokotthoz képest magasabb szintű pályázatot adtak be, ám az IOF azt szeretné, ha minél változatosabb terepeken futnának a versenyzők, így idén Svájc, két év múlva Finnország lesz házigazda, 2027-ben pedig Magyarországon, a Bakonyban mérik össze a tudásukat a sportolók.



Kovács Balázs, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke elmondta: nagyon megtisztelő az IOF részéről, hogy bizalmat szavazott nekik, így most már pályázhatnak az állami támogatásért, ami az egyik feltétele a tényleges rendezésnek.



A szombati közlemény szerint a veszprémi világbajnokságon erdei számok lesznek majd, a közép- és hosszútávú verseny mellett a női és férfi váltó vb-címet is meg lehet szerezni. Magyarország harmadszor lehet házigazdája a legrangosabb tájfutó eseménynek, 1983-ban Zalaegerszeg, míg 2009-ben Miskolc volt a helyszín.



MTI