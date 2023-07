Nem bírságolt a román csendőrség az úzvölgyi temetőgyalázás miatt

2023. július 15. 14:41

Nem bírságolt a román csendőrség az úzvölgyi katonatemetőben múlt szombaton történt újabb keresztállítás miatt - írta szombaton a Krónika erdélyi portál a Hargita megyei csendőrségre hivatkozva.

Dan Iamandi ezredes, a Hargita megyei csendőrség parancsnoka és Marian Stan százados a portál kérdéseire küldött válaszukban kifejtették: nem szabtak ki bírságot a Mihai Tirnoveanu vezette Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet tagjaira, akik július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel engedély nélkül az úzvölgyi katonatemetőben.



A válaszban hangsúlyozták, hogy a csendőrségnek a nyugalom és a közrend megteremtése, fenntartása a feladata, és a helyszíni intézkedéseik révén valamennyi résztvevő védelme biztosított volt, nemzetiségétől függetlenül.



"Abban az esetben, ha létezik olyan, a helyi közigazgatási egységek által elfogadott szabályozás, amely megtiltja egy bizonyos övezetbe történő belépést, akkor az érintett helyi hatóság felelőssége betartatni ezt a szabályozást, saját őrzőszolgálat biztosítása révén" - idézte a csendőrség válaszát a Krónika.



A Hargita megyei csendőrség ebben hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja minden állampolgár szabad véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jogát, és támogatja ennek gyakorlását mindaddig, míg békés úton, "a hatályos törvények alapján" történik. Hozzátették: július 8-i küldetésük az úzvölgyi katonatemetőnél "a nyugalom és a közrend biztosítása volt", aminek eleget is tettek.



A portál emlékeztetett, hogy Tirnoveanuék áprilisi nagykárolyi tüntetése miatt - amikor Kölcsey Ferenc szobrának avatását próbálták megakadályozni, melyen Novák Katalin köztársasági elnök is részt vett - egyetlen, 500 lejes (38 ezer forint) bírságot szabott ki a Szatmár megyei csendőrség.



Az úzvölgyi katonatemetőben történt július 8-i keresztállítás miatt Csíkszentmárton önkormányzata büntetetőfeljelentést tett a rendőrségen Mihai Tîrnoveanu és hívei ellen. Birtalan Sándor, a Hargita megyei község polgármestere - melyhez közigazgatásilag a katonatemető tartozik - az MTI-nek korábban elmondta, hogy ebben ismertették a haditemetőben történt újabb keresztállítást és temetőgyalázást, és az ügy kivizsgálását, az elkövetők felelősségre vonását kérik.



A Calea Neamului román szervezet hívei július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval.







MTI