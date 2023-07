Napos idő ígérkezik, csupán kevés gomolyfelhő képződhet

2023. július 16. 10:23

Tovább erősödik a nappali felmelegedés, egyre melegebb levegő érkezik ugyanis a Kárpát-medence térsége fölé. Vasárnap is szinte zavartalan lesz a napsütés, hétfőtől ugyanakkor már magasabbra törő gomolyfelhők is kialakulnak, zápor, zivatar is előfordulhat nagyobb eséllyel az északi, északkeleti országrészben, de folytatódik a hőség, egyúttal fokozódik a fülledtség. Szerdán érkezik hidegfront több helyen záporral, zivatarral, amely mögött csütörtökre a délkeleti tájakon is megszűnik a hőség.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: napos idő ígérkezik, csupán kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon az északnyugati, másutt a délies szelet kísérhetik élénk széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 37 fok között valószínű, de egy-egy helyen 38 fok sem kizárt. Késő estére 23 és 29 fok közé hűl le a levegő.

met.hu