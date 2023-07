V. Dunamenti Halfesztivál Mohácson: Akasztói szikiponty és...

2023. július 16. 10:49

Magyarország képzeletbeli konyhaművészeti térképén a hazai haltermelőknek és fogyasztóknak köszönhetően már rajta van a "Szilvásváradi pisztráng", az "Akasztói szikiponty" vagy a "Balatoni hal", ahol a helyi értékre és minőségre építve megpróbálják védeni, megmutatni a halgazdálkodás és fogyasztás régi tradícióját. A Dunamenti Halfesztivál Mohácsot teszi fel erre a térképre - emelte ki a rendezvényt megnyitó beszédében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium (AM) mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint.

Az Agrárminisztérium vasárnap az MTI-vel közölte, hogy az idén, immáron ötödik alkalommal megrendezett, szombaton tartott fesztiválon az érdeklődők a Duna menti halételek sokszínűségét fedezhették fel. Mohács és a busójárás hagyománya mára a város szimbólumává vált. A Mohácsiak pedig jól tudják, hogy hagyományok ápolása élteti a közösséget, ezért is gyúlnak tüzek a bográcsok alatt az öreg Duna partján nyaranta. A Mohácsi Német Önkormányzat által elindított eseményen egy időben, egy helyen volt végig kóstolható számos, a Duna mentén ismert módon elkészített halétel.



A szakácsművészeti fesztiválok, a hal elkészítését központba helyező közösségi események nagyban hozzájárulnak az Agrárminisztérium célkitűzéséhez, hogy növeljük az egy főre jutó éves átlag halfogyasztást, amellett, hogy ennek nagyobb arányát a magyar halak tegyék ki - mondta a megnyitón az államtitkár. Kiemelte, hogy ezzel egyrészt a magyar családokat, a magyar haltermelőket, azaz a nemzetgazdaságot támogatjuk. Másrészt a magyar halak vásárlásával a fogyasztók is biztosak lehetnek benne, hogy kiváló minőségű, ellenőrzött és szigorú szabvány szerint előállított hazai terméket fogyasztanak, amivel a környezetvédelem és a fenntarthatóság ügyét is támogathatják.



A hagyományokra visszatekintve az államtitkár felidézte az első magyar szakácskönyvet - amit 1622-ben Bethlen Gábor fejedelem szakácsától másolt le Galgóczy István -, mely pontosan lefedte az akkori halételeket. Ekkor harminc magyar halféléből 189 féle ételt tudtak elkészíteni. Rámutatott, hogy méltó utódjai és hírvivői vannak Mohácson a magyar halfogyasztásnak, amit a nagyvilág számára is érdemes minél inkább bemutatnunk a fesztivállal.



Hozzátette: Magyarországon a természetes vizeinkkel együtt közel 160 ezer hektár nyilvántartott halgazdálkodási vízterület és mintegy 26 ezer hektár halastó ad életteret a halállománynak. A halgazdálkodási vízterületek hasznosítói pedig jó együttműködést tartanak fent a kiváló minőségű hal-utánpótlást biztosító haltermelőkkel. Ez biztosítja az igényekhez igazodó termelési struktúrát és a több esetben már uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel minősített halakat. A fesztivál ideje alatt természetesen a nagyközönség is elkészíthette, vagy akár meg is vásárolhatta kedvenc halételét a kitelepülő halárusoknál. A kulturális programok mellett a magyarországi német nemzetiségi kultúra képviselői és Ausztriából érkező fellépők is bemutatkoztak.

MTI