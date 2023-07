Visszavonulót fújt a brit védelmi miniszter

2023. július 16. 13:27

Ben Wallace a vilniusi NATO-csúcsértekezleten, brit médiatársaságok tudósítóinak nyilatkozva tette kifakadásszerű, világszerte komoly feltűnést keltő kijelentéseit egyebek mellett arról, hogy a nyugati szövetség "nem az Amazon házhoz szállító szolgálat". Hozzátette: arra hívná fel Ukrajna figyelmét, hogy a nyugati országok saját fegyverkészleteiket adják át neki és Ukrajna helyesen tenné, ha az eddigi nyugati katonai segítségért "hálát tanúsítana".

Rishi Sunak brit miniszterelnök még ugyanaznap, a vilniusi NATO-csúcs záró sajtóértekezletén - alig burkoltan visszautasítva saját védelmi miniszterének szavait - kijelentette: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számos alkalommal kifejezte háláját mindazért, amit a nyugati szövetségesek Ukrajnáért tesznek.



Ben Wallace a Twitteren vasárnap közzétett ukrán nyelvű bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnának nyújtott segítségről szóló, "komoly érdeklődést keltő" kijelentéseit "valamelyest félreértelmezték".



"Azt mondtam, Ukrajnának néha fel kell ismernie, hogy sok országban és egyes parlamentekben nincs olyan erőteljes támogatottsága, mint Nagy-Britanniában" - áll Wallace Twitter-bejegyzésében.



A brit védelmi miniszter szerencsének nevezte, hogy a brit állampolgárok és az összes brit parlamenti párt támogatja az Ukrajnának nyújtott segítséget, de hangsúlyozta: meg kell szólítani azokat is, "akik még meggyőzésre szorulnak".



Felidézte a legutóbbi közvélemény-kutatási adatokat, amelyek szerint a britek több mint 70 százaléka helyesli Ukrajna támogatását. Wallace hangsúlyozta, hogy Európában ez a legmagasabb támogatási arányok közé tartozik.



Az Amazonról tett kijelentéseit úgy magyarázta: arra akarta felhívni a figyelmet, hogy Nagy-Britannia és Ukrajna kapcsolatai "nem üzleti tranzakciókra", hanem partnerségre alapulnak.



Wallace a The Sunday Times című vasárnapi brit lapnak nyilatkozva felfedte azt is, hogy a következő kormányátalakítás után távozni kíván miniszteri tisztségéből, és a jövőre esedékes brit parlamenti választásokon sem indul.

MTI