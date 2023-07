Aranyérmes a magyar válogatott

2023. július 16. 21:37

A magyar női junior kézilabda-válogatott százszázalékos teljesítménnyel lett aranyérmes a romániai korosztályos Európa-bajnokságon, amelynek vasárnapi döntőjében 35-26-ra verte Dániát.

A mieink sorozatban harmadszor nyerték meg az U19-es korosztály kontinenstornáját, így az összmérlegük immár három arany-, három ezüst- és egy bronzérem.

Eredmény, döntő:

Magyarország-Dánia 35-26 (14-17)

--------------------------------

a magyar gólszerzők: Varga E. 11, Csíkos, Simon 8-8, Szabó A. 3, Farkas J., Szabó L. 2-2, Csernyánszki 1

A két csapat már szerdán, a középdöntő utolsó fordulójában is találkozott egymással, akkor 41-23-ra nyertek a mieink, bár az a mérkőzés mindkét együttes számára tét nélküli volt a továbbjutás szempontjából.



Ezúttal a dánok játszottak jobban az első félidőben, volt egy tízperces időszak, melyet 7-2-re megnyertek, a szünetben pedig három góllal vezettek. A második felvonás elején támadásban és védekezésben is nagyot változott, sokkal pontosabbá vált a magyar együttes teljesítménye, ennek köszönhetően öt perc alatt 6-0-s sorozatot produkált, így a meccs kétharmadánál 23-19-es előnyben volt. A lendületet az ellenfél időkérései sem tudták megtörni, a 46. percre (28-21) már eldőlt a mérkőzés. A hátralévő időben tovább nőtt a különbség, a második félidőt 21-9-re, a finálét 35-26-ra nyerték meg a mieink.



Varga Emília 11, Csíkos Luca és Simon Petra nyolc-nyolc találattal, Zaj Klára kilenc, Imre Szofi egy védéssel járult hozzá a sikerhez.



Szilágyi Zoltán szövetségi edző csapata a csoportkörben Franciaországot 30-29-re, Szerbiát 32-26-ra, Norvégiát 28-20-ra győzte le, a középdöntőben a dánok elleni sikert megelőzően Montenegrót 28-25-re verte, majd az elődöntőben 34-26-ra nyert a házigazda Románia ellen. A csapat legeredményesebb játékosa Simon Petra volt a tornán, aki összesen 43 gólt lőtt.



A torna álomcsapatába a kapus Zaj Klára és az irányító Simon Petra került be, az Európa-bajnokság legértékesebb játékosának (MVP) pedig Simont választották.



"Óriási büszkeség, hogy Európa-bajnokok lettünk. Gratulálok a lányoknak, akik ma is hátrányból fordítva nyerték meg a meccset, ez a mentális erő az egész tornán jellemző volt rájuk, fantasztikusan játszottak" - idézi a magyar szövetség honlapja Szilágyi Zoltánt.

Az aranyérmes magyar válogatott névsora:

Imre Szofi (Ferencváros), Zaj Klára (NEKA), Mészáros Virág (Ferencváros), Gém Léna (NEKA), Papp Dorka (Ferencváros), Kovalcsik Bianka (NEKA), Kurucz Aida (Praktiker-Vác), Csernyánszki Liliána (Debrecen), Simon Petra (Ferencváros/MTK), Farkas Júlia (Győr), Kostyó Panni (Debrecen), Kövér Luca (Győr), Szabó Lili (NEKA), Csíkos Luca (NEKA), Szabó Aida (Ferencváros), Varga Emília (NEKA), Panyi Krisztina Anna (Debrecen), Szabó Anna (NEKA), Makó Zoé (Debrecen), szövetségi edző: Szilágyi Zoltán, edző: Kudor Kitti

A női junior Európa-bajnokságok győztesei:

1996: Dánia

1998: Románia

2000: Románia

2002: Oroszország

2004: Oroszország

2007: Dánia

2009: Norvégia

2011: Dánia

2013: Oroszország

2015: Dánia

2017: Franciaország

2019: Magyarország

2021: Magyarország

2023: Magyarország



MTI