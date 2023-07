Hanyatt lökte – az áldozat a járdába ütötte a fejét

2023. július 17. 10:50

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 23 éves férfival szemben, aki biztonsági őrként bántalmazott és hanyatt lökött egy, a szórakozóhelyre betérni kívánó vendéget.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a biztonsági őr 2021. szeptember 4-én éjjel, egy VII. kerületi szórakozóhelyen dolgozott, ahol feladata volt az érkező vendégek beengedése is.



A belépésre várakozó sorba beállt a sértett férfi a barátaival és előkészítette okmányait, amelyeket a belépéskor a biztonsági őrnek ellenőriznie kellett. Az őr, amikor megtekintette a társaságban elől álló sértett iratait, közölte vele, hogy nem fogja beengedni és lökdösni kezdte. A sértett a karjait széttárva, jelezte, hogy nem érti a vádlott viselkedését.



Ezt követően a sértett és társasága azt kezdte kérdezgetni a vádlottól, miért nem engedi be a sértettet, mire az őr a sértettre támadt, nagyobb erővel kezdte lökdösni, átkarolva eltolta, illetve a már védekező vendéget meg is ütötte.



Az ütéstől megtántorodott férfit a vádlott ismét mellkason lökte, amely hatására a sértett hanyatt esett és feje hátsó részét a járdába ütve elvesztette az eszméletét.



A vádlott ezt követően távozott a helyszínről, míg az eszméletlen sértettet a szórakozóhely szerződött mentőápolója elsősegélyben részesítette a mentőszolgálat munkatársainak kiérkezéséig.

Az ügyészségi közlemény szerint az elszenvedett ütés és fejének földhöz csapódása következtében a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban az azonnal megkapott orvosi ellátásnak is köszönhetően végül nem került életveszélyes állapotba.

A Fővárosi Főügyészség a 23 éves férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabására és biztonsági őri foglalkozástól eltiltásra tett indítványt a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott vádiratában - áll a közleményben.



MTI