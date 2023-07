Legyőztük Japánt

2023. július 17. 15:14

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint a védekezésnek köszönhetően nyerte meg magabiztosan, 16-8-ra nyitómérkőzését a magyar válogatott a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság férfi vízilabdatornájának hétfői nyitányán.

"Tavaly, amikor együtt edzettünk velük, két napig tartott, hogy megtaláljuk az ellenszert a játékukra, most két negyedre volt szükségünk. Nyilván a korábbi meccseiknek az elemzése is segített, a találkozó második felére pedig lebénult a támadásuk" - mondta az MTI-nek Varga Zsolt, aki szerint a győzelem kulcsa a védekezés volt, amit alátámaszt azt is, hogy a házigazdák kilenc emberelőnyükből csak egyet értékesítettek.



A magyar újságíróknak a szakember - aki játékosként 2001-ben éppen itt, Fukuokában volt utoljára válogatott - elmondta, a horvátok elleni szerdai, csoportelsőségről döntő rangadón is a védekezés lesz a kulcs. Hozzátette, Josip Vrlic személyében a horvátoké a világ egyik legjobb centere, az ő semlegesítése ígérkezik a legfontosabb feladatnak, amit ha sikerül teljesíteni, a mérkőzés második felére "megnőnek a győzelmi esélyek".



A csapatkapitány Jansik Szilárd szerint a találkozó elejének tipikus "első meccs jellege volt", ami nem meglepő, hiszen számos vb-újonc is van az együttesben, ráadásul az elmúlt hetekben több időzónát is megjártak.



"Pont ott járunk, ahol kell, tudtuk, hogy körülbelül egy félidőig bírják majd. Különleges játékot játszanak, sokat kockáztatnak. Mi jól reagáltunk erre a félidőtől kezdve, megtaláltuk az ellenszert és megtörtük őket" - mondta a Ferencváros vízilabdázója, aki megjegyezte, a horvátok ellen már nem lesz elég egy félidőnyi jó játék, és a most kapott nyolc gólnál többet a horvátoknak sem szabad engedni, így kiharcolhatnák az extra pihenővel járó közvetlen negyeddöntőt.



A két gólt szerző Vámos Márton szerint szerencsére nem becsülték le a japán csapatot, két negyedig ugyan idegesen játszottak, de utána megnyugodtak, aminek köszönhetően összeállt a védekezés.



Az Olympiakosz klasszisa kiemelte, hogy a japán közönség remek hangulatot teremtett, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy sajnos a többi meccsen nem várható ekkora nézősereg.



Vigvári Vendel szerint a nehéz kezdés ellenére a második negyed végétől uralták az összecsapást, a horvátok elleni találkozó viszont természetesen sokkal nehezebb lesz.



"Innentől kezdődik a vb, ismerjük a horvátokat, készültünk ellenük. Mindenki tisztában van a téttel, ennek fényében megyünk bele abba a meccsbe" - ígérte.



Varga Zsolt együttese szerdán - vélhetően a csoportelsőségért - a horvátok ellen ugrik medencébe, majd pénteken az argentinokkal találkozik. A vb-ről a két döntős kvótát szerez a jövő évi párizsi olimpiára.



MTI