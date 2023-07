Törökországtól vásárol drónokat Szaúd-Arábia

2023. július 18. 10:45

Szaúd-Arábia és Törökország energetikai, védelmi, befektetési és más területeket is érintő megállapodásokat írt alá – jelentette az SPA szaúdi állami hírügynökség kedden. Recep Tayyip Erdogan török elnök és Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg, a királyság tényleges uralkodója is részt vett az aláírási ceremónián. Szaúd-Arábia többek között két szerződést is kötött a katonai drónokat gyártó Baykar Defense török nagyvállalattal. A drónok vásárlásának az a célja, hogy fokozza a királyság fegyveres erőinek felkészültségét, és megerősítse védelmi és gyártási képességeit – írta Háled bin Szalmán szaúdi védelmi miniszter a Twitter-oldalán.

A szaúdi védelmi miniszter azt is közölte, hogy a két ország védelmi együttműködési megállapodást is kötött egymással. Az SPA hírügynökség beszámolója szerint Szaúd-Arábia az első állomása a török elnök Öböl menti körútjának, amelyre „nagy reményekkel” tekint, hogy pénzügyi és befektetési megállapodásokkal enyhítse a török költségvetési feszültségeket, a magas inflációt és az ország gyengülő valutáját. Erdogan Öböl menti körútja, amely érinti még Katart és az Egyesült Arab Emírségeket is, szerdán ér véget.

MTI