Bécset is gyötri a hőség

2023. július 18. 15:43

A hőhullámok a sűrűn lakott területeken extrém hőséget okoznak, amely a veszélyeztetett csoportok, azaz főleg a gyermekek, idősek és betegek szervezetét különösen megviseli. Az osztrák fővárosban is kidolgoztak egy hőség elleni akciótervet. Új akciótervet dolgozott ki Bécs vezetése azért, hogy megpróbálja elkerülni a település felforrását - hangzott el kedden az Osztrák Közszolgálati Rádió (ORF) magyar nyelvű adásában. Mint megtudhattuk, egy vizsgálatból kiderült, hogy a Bécsi Erdő hűsítő hatása például mintegy huszonhárom millió klímaberendezés teljesítményével egyenértékű. A pagonyok híján 6 fokkal lenne forróbb a főváros. Ezen kívül több mint ezer park és 1300 friss, hideg ivóvizet adó ivókút található városszerte – a kicsiket pedig vizes játszóterek várják.

Azért, hogy a sűrűn beépített területek is egy kis levegőhöz juthassanak, párakapukat telepítenek és a történelmi szökőkutakat is beüzemelik. A „hűsölő zónák“ kísérleti projektben pedig nyilvános, hűtött helyiségekben kínálnak pár órányi pihenést és kikapcsolódást azok számára, akiknek ez otthon nem elérhető. A város okostelefonos alkalmazása, a Stadt Wien-App is figyelmeztet a várható hőhullámokra, és abban is segít hogy a lakosok felkészülhessenek az időjárási körülményekre.

MH