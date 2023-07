Magyar és olasz érdeklődés a 2026-os és 2027-es döntőért

2023. július 18. 18:36

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) keddi közlése szerint Magyarország és Olaszország érdeklődik a Bajnokok Ligája 2026-os és 2027-es döntőjének rendezése iránt.

A Puskás Aréna – goal.com

Az UEFA honlapján arról adott tájékoztatást, hogy Magyarország az idén az Európa-liga fináléjának otthont adó Puskás Arénával pályázik a BL-döntőre, míg Olaszország a milánói San Siróval. A két kandidáló egyúttal azt is jelentheti, Budapestnek nagyon jó esélye van arra, hogy három vagy négy év múlva megrendezze a világ legrangosabb klubsorozatának döntőjét.



Az UEFA arról is beszámolt, hogy a női BL-döntő vendégül látására Németország, Norvégia és Skócia jelentkezett, az Európa-liga döntőjét pedig Németország, Románia, Skócia és Törökország, míg a Konferencia-ligáét Németország, Izrael, Norvégia, Skócia, Svájc és Törökország szeretné megrendezni 2026-ban vagy 2027-ben.



Az UEFA tagszövetségeinek hétfőig kellett jelezniük érdeklődésüket az egyes eseményekre, de ez még nem jelent hivatalos pályázatot, azokat február 21-ig kell benyújtani, majd az UEFA végrehajtó bizottsága jövő májusban dönt a nyolc döntő helyszínéről.



"Magyarország, Budapest és a Puskás Aréna az elmúlt időszakban sok rangos eseménynek volt kitűnő házigazdája, amelyekről az UEFA, a csapatok és a szurkolók részéről is pozitívak voltak a visszajelzések" - mondta az M1 aktuális csatornának Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, aki szerint a szervezetnek "régi vágya" a Bajnokok Ligája-döntő magyarországi megrendezése.



Sipos kiemelte, a Puskás Arénával az ország már rendelkezik olyan létesítménnyel, amely alkalmas egy ilyen mérkőzés vendégül látására, a szervezők pedig bizonyítottak az Európa-bajnokságon, az európai Szuperkupán és az idei Európa-liga-finálén is.



"Az UEFA hamarosan küld majd egy tájékoztatót azokról a szigorú feltételekről, amiknek meg kell felelni a BL-döntő megrendezése kapcsán, ezt követően lehet majd beadni a pályázatot. Az egész világ odafigyelne Budapestre egy ilyen mérkőzésen, amely sok turistát vonzana Magyarországra" - fogalmazott a szóvivő.



Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke áprilisban a szervezet közgyűlésén jelezte, hogy pályázni fognak a következő elérhető, azaz a 2026-os BL-döntőre. Akkor az MTI érdeklődésére azt mondta a sportvezető, várhatóan sok pályázó lesz. Szerinte előnyt jelent, hogy a nemzetközi meccsek szervezésével maradéktalanul elégedett az UEFA, hátrányt pedig, hogy vannak sokkal nagyobb stadionok.



"Feltett szándékunk a pályázás, nem is indulunk rossz pozícióból, de nem feltétlenül leszünk nyertesek. Addig pályázunk, amíg nem nyerünk" - fogalmazott az MLSZ-közgyűlésen Csányi.



A jövő évi BL-döntőt a londoni Wembley Stadionban, míg a 2025-öst a müncheni Allianz Arénában rendezik.

MTI