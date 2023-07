Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható

2023. július 19. 09:22

Egy meleg nedves szállítószalag húzódik a Kárpát-medence fölé, aminek a hatására ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütés várható, és több alkalommal is kialakulhat a nap során zápor, zivatar, helyenként heves zivatar is. A nyugatias szél nagy területen megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28 és 35, késő este 20, 28 fok között valószínű.

met.hu