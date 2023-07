Csercseszov nem mondott le, de lemondatták

2023. július 19. 21:35

Távozik posztjáról a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője: Kubatov Gábor klubelnök a saját Facebook-oldalán közölte, Sztanyiszlav Csercseszovval történt személyes megbeszélése eredménye, hogy nem dolgoznak tovább együtt.

A korábbi hír szerint:

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző nem mondott le, miután a Ferencváros labdarúgócsapata 3-0-s vereséget szenvedett a feröeri KÍ Klaksvíktől és búcsúzott a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, de átgondolja a folytatást.

"Nagyon rossz meccset játszottunk ma. Egy ilyen csapatteljesítmény után az edzőnek is át kell gondolnia a dolgokat" - kezdte az orosz szakember a szerdai visszavágót követő sajtótájékoztatót. "Nem ez az első és utolsó alkalom, hogy hasonló eset előfordul. Ha az ember nem százszázalékosan koncentrál, akkor ez megtörténhet. Ez mindenki számára egy nagyon szörnyű este, ki kell elemezni, hogy meghozzuk a megfelelő döntéseket hideg fejjel".



Csercseszov az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, egy hete már az első felvonás alkalmával sem megfelelő hozzáállással futballozott az együttese, ugyanakkor úgy vélte, a játékosok nem becsülték le az ellenfelet és az edzéseken is megfelelően dolgoztak.



A Ferencvárost 2021 decembere óta irányító 59 éves tréner a tavalyi BL-selejtező harmadik köréhez hasonlította ezt a párharcot, amikor az azeri Qarabag búcsúztatta a zöld-fehéreket úgy, hogy 3-1-re győzött a Groupama Arénában. Szerinte a mostani hasonlóan "lesújtó párharc" volt, de akkor utána sikerült javítani.



"Ezek a kudarcok benne vannak a sportban. Akkor sem adtam fel, most sem fogom. Aludnunk kell erre egyet, hogy ebből mit lehet kihozni, hogyan tudunk együtt jobbak lenni, vagy tudunk-e" - zárta szavait Csercseszov, aki ugyanakkor megjegyezte, hét új játékosa van, akiknek beillesztéséhez idő kell, de az nem állt rendelkezésre.



MTI