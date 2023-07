Lengyelország készül a Wagner-csoport ellen

2023. július 20. 15:37

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Lengyelország különböző forgatókönyvekre készül a Wagner-csoport fehéroroszországi jelenléte kapcsán - közölte csütörtökön a varsói nemzetvédelmi minisztérium, aláhúzva, hogy az ország keleti határa biztonságos.

A tárca abból az alkalomból nyilatkozott a PAP hírügynökségnek, hogy csütörtöki - a minszki védelmi minisztérium által megerősített - sajtóértesülések szerint a Wagner-csoport a fehérorosz hadsereggel együtt a lengyel határ szomszédságában fekvő Breszt városa melletti terepen gyakorlatozik.



A határ biztonságos, Lengyelország folyamatosan figyeli a keleti határszakaszon fennálló helyzetet - húzta alá a tárca. "Különféle forgatókönyvek megvalósítására készülünk, a helyzet alakulásától függően" - tették hozzá.



Felidézték: Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes, a lengyel kormánykoalíciót vezető Jog és Igazságosság párt elnöke, aki a biztonsági ügyek felügyeletéért is felelős, valamint Mariusz Blaszczak nemzetvédelmi miniszter korábban is figyelmeztetett arra, hogy a Wagner-csoportot felhasználhatják a lengyel-fehérorosz határ destabilizálására.



A lehetséges fenyegetések megelőzése végett már korábban megerősítették a határőrség és a lengyel hadsereg együttműködését - emlékeztettek a közleményben. Utaltak arra a műveletre is, amelynek keretében július elején további több mint ezer lengyel katonát és mintegy 200 katonai járművet csoportosítottak át az ország keleti részébe.



Pawel Jablonski külügyminiszter-helyettes a PAP-nak nyilatkozva komolynak nevezte a lengyel keleti határ szomszédságában fennálló helyzetet. Felidézte: Fehéroroszország "már korábban ostromolta a lengyel határt", felhasználva az illegális bevándorlók szervezett csoportjait. A diplomata nem zárta ki hasonló, "különféle katonai vagy félkatonai szervezetek bevetésével is történő" támadások lehetőségét.



MTI