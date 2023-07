Megvertük az argentínokat

2023. július 21. 08:51

A már biztosan negyeddöntős magyar férfi vízilabda-válogatott a papírformának megfelelően magabiztos, 21-13-as győzelmet aratott az argentin csapat felett a fukuokai olimpiai kvalifikációs világbajnokság harmadik fordulójában, így százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportküzdelmeket.

Varga Zsolt együttesére most négy nap pihenő vár, legközelebb a keddi negyeddöntőben lesz érdekelt.

A vb-ről a két döntős szerez kvótát a jövő évi, párizsi olimpiára.

Eredmény:

férfi vízilabdatorna, C csoport, 3. forduló:

Magyarország-Argentína 21-13 (7-1, 5-4, 4-4, 5-4)

gólszerzők: Vigvári Vi. 4, Nagy Á., Fekete 3-3, Manhercz, Angyal, Molnár E. 2-2, Varga Dé., Zalánki, Vigvári Ve., Pohl, Jansik Sz. 1-1, illetve Camnasio, Corsi 3-3, Martino 2-2, Leona, Poggi, T. Echenique, Tilatti, Soler 1-1

Magyarország:

Lévai - Manhercz, Pohl, Molnár E., Zalánki, Varga Dé., Jansik Szi. - cserék: Angyal, Nagy Á., Fekete, Vigvári Ve., Vigvári Vi.

A matematikailag és sportszakmailag is tét nélküli találkozón a 15 fős keretből ezúttal Német Toni és Vámos Márton kapott pihenőt, így utolsóként bemutatkozhatott a tornán Vigvári Vince is, aki júniusban az U20-as válogatott csapatkapitányaként világbajnoki címet nyert.

Az első negyedben rendesen alá is játszottak a társak, hogy kicsit szokja a légkört, három gólt szerzett a fiatal játékos, a vb-re a visszalépő brazilok helyére beugró argentinoknak egy értékesített ötméteresen kívül még kapura lövésük sem volt (7-1).

A dél-amerikaiak második kaput eltaláló próbálkozásukból, fórból szépítettek, sőt Esteban Corsi újabb szép egyéni megmozdulása után újra betaláltak. A magyarok kissé könnyelműen vették a második negyedet, ennek köszönhetően az argentin az egyik legszorosabb nyolc percüket könyvelték el a vb-n, ez a szakasz 5-4-es magyar "részgyőzelemmel" zárult.

Hasonlóképpen alakult a folytatás is, ennek eredményeképpen "számszakilag" is szoros maradt ez a negyed, betalált többek között Tomas Echenique, az olasz válogatott világklasszisa, Gonzalo Echenique öccse is. Az argentinok végül kihozták döntetlenre ezt a negyedet, ez volt az első olyan játékrészük a vb-n, amit nem vesztettek el.

A zárónegyed elejére minden magyar mezőnyjátékos szerzett már gólt, utolsóként a kapitány Jansik Szilárd köszönt be. A magyarok végül 21 gólig jutottak és tudták le a kötelező győzelmet.



MTI