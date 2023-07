Prága legalább 77 Leopard harckocsit vásárol Németországtól

2023. július 21. 15:41

Csehország legalább 77 darab Leopard harckocsit szeretne vásárolni Németországtól, a legújabb 2A8 verzióból - közölte Jana Cernochová cseh védelmi miniszter pénteken Prágában sajtóértekezleten, miután német partnerével, Boris Pistorius védelmi miniszterrel tárgyalt.

Jana Cernochová megerősítette, hogy közös cseh-német kormányzati beszerzésről van szó, amelyhez esetleg még más ország is csatlakozhat. Prága azzal számol, hogy ily módon jobb árat, gyorsabb szállítást és jobb szervizt kaphat a német gyártóktól.



A cseh-német keretmegállapodást már aláírták, a részleteket is tartalmazó szerződést a felek az év végén tervezik aláírni. A cseh megrendelés értéke több tízmilliárd korona lesz - jegyezte meg a miniszter.



"Rendkívül fontosnak tartom, hogy a közös projekt megvalósításába a lehető legnagyobb mértékben a cseh ipari cégek is bekapcsolódjanak. Jó esélyt látok arra, hogy részt vegyünk a harckocsik gyártásában és karbantartásában is" - jelentette ki Jana Cernochová.

A prágai sajtó szerint a Leopard tankok beszerzése valódi váltást jelent majd a cseh hadsereg számára, ennek köszönhetően Csehország megszabadulhat az orosz felszerelésektől való függésétől. Csehország az Ukrajnának nyújtott segítségért cserébe már korábban 14 Leopard 2A4 típusú harckocsit kapott Németországtól. Ezekből eddig három érkezett meg Csehországba. A teljes szállítmányt várhatóan 2024 közepéig veheti át a cseh hadsereg.

Jana Cernochová és Boris Pistorius újságírók előtt megerősítették, hogy mindkét ország álláspontja változatlan az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. "Egyetértettünk abban, hogy továbbra is támogatni fogjuk az orosz agresszió ellen védekező Ukrajnát, amíg csak arra szükség lesz" - szögezte le Boris Pistorius.



mti