Elérték az első komolyabb zivatarok a nyugati országrészt

2023. július 21. 21:39

Elérték az első komolyabb zivatarok a nyugati országrészt - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalára feltöltött információkból péntek délután.

Korábban közölték, péntek délután ismét heves zivatarrendszer alakult ki Észak-Olaszországban, majd elindult kelet felé, ismét jelentős jégesőt hozva.



A meteorológiai szolgálat hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki péntek délután délkeleten Csongrád-Csanád és Békés vármegye területére.



Később a hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre is kiadták a másodfokú riasztást.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a nyolc vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: pénteken napközben és este egyre többfelé várhatók nyugatról kelet felé mozgó zivatarok, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. Az ország déli felén van a legnagyobb esély heves zivatarokra. Ezeket viharos, óránkénti 60-90 kilométeres széllökés, kisméretű jég, intenzív eső, helyenként felhőszakadás kísérheti, de akár károkozó, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb szélroham és nagyobb méretű jég is előfordulhat.



Közölték azt is, éjszaka kelet felé terjednek a zivatarok, majd szombat hajnaltól csökken a számuk. A nap első felében csak elvétve - főként az északkeleti tájakon - lehet zivatar, majd várhatóan késő délutántól nyugat felől ismét egyre több helyen alakulhatnak ki kelet felé mozgó zivatarok, esetleg zivatarrendszerek. Elsősorban délnyugaton heves zivatarok is létrejöhetnek.

mti