Északon heves zivatarok is előfordulhatnak

2023. július 23. 11:09

Nem túl sűrűn, de azért olyan is előfordul, hogy az időjárás a sokévi átlag szerint alakul, erre kiváló példa lesz a vasárnap: napos, csapadékmentes idő, többnyire mérsékelt légmozgás, 30 fok körüli csúcshőmérséklet. A jövő hét időjárásáról ugyanez nem mondható el...

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: késő délutánig az ország legnagyobb részén derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható, de időszakosan lehetnek felhős körzetek, és kevés helyen van esély záporra, zivatarra. Hétfőn késő délutántól, kora estétől egyre nagyobb területen válik erőteljessé a gomolyfelhő-képződés, és alakulnak ki záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel északon heves zivatarok is előfordulhatnak. A déli, délnyugati szél ma még csak néhol élénkül meg, holnap erős, zivatarok környezetében viharos, akár károkozó széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 19 fok között alakul. A hidegre érzékeny részeken hűvösebb, míg tópartok mentén, nagyvárosokban ennél melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 31 és 36 fok között várható.

MTI