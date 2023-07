Labdarúgó NB I - Korábbi válogatott kapust igazolt a Mezőkövesd

2023. július 23. 21:12

Kovácsik Ádám egyszeres magyar válogatott kapust szerződtette az NB I-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata.

Kovácsik a Luxemburg elleni 2017-es válogatott meccs előtt, akkor 2:1-re kikaptunk – fehervarfc.hu

A klub vasárnap honlapján jelentette be a 32 éves hálóőr érkezését, aki a székesfehérváriakkal bajnokságot és Magyar Kupát is nyert. Előtte pedig 2010 és 2015 között 116 alkalommal szerepelt az olasz Reggina, Foligno, AC Pavia és a Capri csapataiban.



Kovácsik 2017-ben mutatkozott be Luxemburg ellen a magyar válogatottban, és 144-szer lépett pályára a magyar élvonalban.



A Mezőkövesd hetedik helyen végzett az NB I előző kiírásában.



MTI