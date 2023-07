Ádám Martin iránt topligából érdeklődnek

2023. július 24. 19:44

Ádám Martin, az Ulszan Hyundai 14-szeres válogatott labdarúgója szeretne visszatérni Európába, és kapott is jó ajánlatot, de még érvényben lévő szerződése miatt nem a saját kezében van a döntés a jövőjéről.

A 28 éves csatár az M4 Sport megkeresésére elárulta: bár úgy érzi, hogy csapata tiszteli őt, mégsem jut annyi játékhoz Ulszanban, mint amennyit megérdemelne.



"A tavalyi szezonban elég sokat hozzátettem a csapat játékához és ahhoz, hogy bajnokok lettünk. Aztán nyilván úgy jöttem vissza januárban, hogy nagy szerepem lesz, de amikor elkezdődött a bajnokság, ez másképp indult. Az, hogy ez miért így alakult, az már nem érdekel" - mondta Ádám Martin, majd hozzátette, hogy a tavaszi válogatott mérkőzések után már több időt töltött a pályán, de még így sem volt teljesen elégedett.



"Már tervbe van, hogy egyeztessek erről a vezetőedzővel, mert én is többre vágyok, tehát szeretnék játszani, főleg ha úgy érzem, megérdemlem" - erősítette meg a Szegeden nevelkedett futballista, aki több európai ajánlatot is kapott az utóbbi időben.



"Egy héttel ezelőtt és pár napja is befutott egy-egy ajánlat, az hogy elengednek-e, nem rajtam múlik, ezzel kapcsolatban is folynak az egyeztetések. Szeretnék és jó lenne visszatérni Európába, mert jól érezzük itt magunkat, de ahogy már említettem a játékidőről is - meg azért Európából egy elég jó ajánlat érkezett top 10-es bajnokságba -, tehát ez minden szempontból előrelépés lehetne nekem" - hangsúlyozta a Paks korábbi gólkirálya, majd hozzátette, "nem az én kezemben van a sorsom, mert még szerződésem van, így ahhoz, hogy Európában folytassam, a klubnak is jól kell járnia."



Ádám Martin nehéz helyzetben van, mivel felesége várandós a második gyermekükkel, akit szeptemberre várnak, így nem lehet ott vele, ezért a 14-szeres magyar válogatott a "munkába temetkezik" és napi két edzéssel foglalja le magát. Ezt azonban pozitívan értékeli, mivel több figyelmet tud fordítani a képességfejlesztésre.

MTI