Másodfokú riasztást adtak ki hevesebb zivatarok veszélye miatt

2023. július 24. 22:50

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Zala és Somogy vármegye területére az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő éjszaka.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a két vármegye egyes járásaiban hevesebb zivatarra kell számítani, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is.



A meteorológiai szolgálat közölte: hétfő éjszaka egy közeledő hidegfront közvetlen előterében és mentén nyugat felől egyre nagyobb eséllyel kell számítani zivatarokra, heves zivatarokra.



Kiemelten az ország nyugati, északi és középső részén alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére is, amelyeket már hétfőn is erősen viharos, károkozó - óránkénti 90-100 kilométeres - szélrohamok, nagy méretű jég és felhőszakadás kísérhet. Kedd reggelig délkeleten a legkisebb a csapadék esélye, de elsősorban izolált zivatarcellát ott sem lehet kizárni - írta az OMSZ



A meteorológiai szolgálat heves zivatarok kialakulásának veszélye miatt Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére másodfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre.

MTI