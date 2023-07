Erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sokfelé várható zápor, zivatar

2023. július 25. 09:33

Markáns hidegfront érkezik, amely véget vet a hőségnek, illetve rendszerbe szervezett, heves zivatarokat is okoz!

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett sokfelé várható zápor, zivatar, melyek közül többhöz károkozó széllökés, jégeső, felhőszakadás is társul! Mindezek nagy eséllyel az ország délkeleti felén rendszerbe is szerveződhetnek. A fokozatosan északnyugatira forduló szelet sokfelé kísérik élénk, többfelé erős lökések zivataroktól függetlenül is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 36 fok között várható. Nyugaton, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, míg délkeleten a magasabb értékeket. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu