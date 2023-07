Kábszermaffia Kecskeméten: büdi, turbó, bogyó...

2023. július 25. 09:43

Vádat emeltek Kecskeméten egy kábítószerrel kereskedő bűnszervezet ellen, amelynek tagjai egy év alatt mintegy 6 mázsa, nagyjából 600 millió forint értékű drogot szereztek be - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője kedden az MTI-vel.

A vádirat szerint a négy tagból és három végrehajtóból álló bűnszervezet budapesti irányítója 2019 végén határozta el, hogy Szerbiából kereskedelmi mennyiségben marihuánát, speedet, extasyt és kokaint szerez be azért, hogy az ország több pontján viszonteladóknak tovább értékesítse - írta Négyessyné Bodó Marianna.



A férfi a tevékenységébe bevonta az egyik autókereskedő üzleti partnerét is, akivel ezután együtt fektettek be pénzt a kábítószerek megvásárlásába. Idővel a bűnözői csoport - az egyes részfeladatokra - további tagokkal bővült, egymás között kizárólag titkosított kommunikációt használtak. Kerülték a kábítószerfajták köztudomású elnevezését, helyette "büdi, zöld, turbó, gyors, üdítő, gold, bogyó" kifejezéseket használtak a beszélgetéseikben - tudatta a sajtószóvivő.



A kábítószer átadásának gyakori helyszínei mélygarázsok voltak, ahol személyes találkozás nélkül cserélték ki a járműben hagyott anyagot és annak ellenértékét. Késztermékek beszerzése mellett a vádlottak rövidesen maguk is kábítószer-előállításba fogtak, ehhez a szerb kereskedőtől amfetaminolajat vásároltak, amiből háromszoros mennyiségű, tejföl állagú speedet állítottak elő.



Miután az egyik viszonteladó nem fizette ki a kábítószer árát, a bűnszervezet irányítója elhatározta, hogy - a többi partner számára is példát statuálva - lelöveti. Felvette a kapcsolatot egy külföldi bérgyilkossal, továbbá a szerb kapcsolatán keresztül egy hangtompítós maroklőfegyvert is beszerzett. Végül az emberölés meghiúsult, mivel a férfit elfogták.



A Nemzeti Nyomozó Iroda arra is fényt derített, hogy a bűnszervezet egy év alatt 430 kilogramm marihuánát, 140 kilogramm amfetamint, 11,6 kilogramm kokaint, 20 ezer extasy tablettát és 30 liter amfetaminolajat szerzett be, amelyre 1,8 millió eurót - mintegy 600 millió forintot - fordított.



Az ügyészség a bűnszervezet tagjait jelentős mennyiségű kábítószer-kereskedelemmel, emellett az irányítót emberölés előkészületével és lőfegyverrel való visszaéléssel vádolja - írta a sajtószóvivő.



MTI