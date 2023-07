A magyar első osztályból a német másodosztályba

2023. július 25. 12:56

A német másodosztályú Hertha BSC labdarúgóklubja leigazolta Dárdai Palkót a Fehérvártól.

A berlini együttes vezetőedzőjének, Dárdai Pálnak a legidősebb fia a fővárosi egyesület keddi bejelentése szerint hároméves szerződést írt alá, így két testvérével, a 21 éves Mártonnal és a 17 esztendős Bencével egy csapatban szerepel a továbbiakban.



A 24 éves Dárdai Palkó a Herthánál nevelkedett, 2018-ban bemutatkozott a Bundesligában is, aztán 2021 óta játszott a székesfehérvári csapatban, amelynek színeiben 89 mérkőzésen 16 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott.



"Nagyon örülünk annak, hogy sikerült hazahoznunk Palkót, mert ő egy berlini fiú, aki azonosulni tud a várossal és a klubbal. Meghatározó játékosa volt a Fehérvárnak, ráadásul nemzetközi tapasztalatot is gyűjtött, valamint a magyar nemzeti együttesben is bemutatkozhatott" - nyilatkozta Benjamin Weber, a Hertha sportigazgatója az egyszeres magyar válogatott futballistáról.



