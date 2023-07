Második mesekönyvét adta ki a FICSAK

2023. július 25. 18:26

Második mesekönyvét jelentette meg a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK). Király Nóra és Kassai Etelka: Bonnie csodálatos élete című kötete az állatok és az olvasás szeretetére ösztönöz, egyben a gyászfeldolgozásban is segíteni kíván.

felvidek.ma

Szülőként ma az egyik legnagyobb nehézséget az jelenti, hogyan tudjuk megóvni a gyermekeket az interneten felbukkanó, káros tartalmaktól, de attól is, hogy egy virtuális világban létezzenek - mondta el a mesekönyv keddi budapesti bemutatóján a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára.



Vitályos Eszter hozzáfűzte, nagyon fontos egy gyermek életében az, hogy miként tudja feldolgozni a gyászt, ebben hogyan tudnak segíteni családja és barátai.



A könyvek rengeteg olyan kapaszkodót adnak, amelyeket máshonnan nem kaphatunk meg, hiszen fejlesztik a képzelőerőt, az analitikus gondolkodást - közölte, hozzátéve: ezért is üdvözlendő a FICSAK olvasásra ösztönző gyermekvédelmi kampánya.



Király Nóra, a FICSAK alapítója, a könyv kreatív producere felidézte, hogy a mesekönyv apropóját egy szomorú esemény, legnagyobb fia papagájának kimúlása adta.



Így jött az ötlet, hogy szülessen egy mesekönyv, amely segít a kedvelt háziállat elvesztése okozta gyász feldolgozásában, egyben emléket is állít a család kedvelt háziállatának - jegyezte meg.



Elmondása szerint Kassai Ildikó meseíróval együtt alkották meg azokat a történeteket, amelyek felidézik Bonnie alakját, egyben tanulsággal is szolgálnak az olvasók számára.



A Kömöcsi Fruzsina illusztrációival megjelent kötet kapcsolódik a FICSAK gyermekvédelmi kampányához is, melyben arra szeretnék rávezetni a fiatalokat, hogy minél kevesebb időt töltsenek a képernyők előtt, inkább vegyenek a kezükbe könyveket - közölte Király Nóra.



Kassai Etelka meseíró elmondta, hogy Király Nóra történeteiből írta a mesekönyv fejezeteit, csak egy kicsit kellett saját fantáziáját használnia. A Bonnie élete ezért két idősíkban, két helyszínen zajlik: Király Nóráék otthonában, illetve az amazóniai esőerdőben.



Király Nóra az MTI-nek elmondta, a mesekönyvhöz a FICSAK rendezvényein juthatnak hozzá az érdeklődők.

MTI