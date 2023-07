Emberi végtagokat találtak egy csatornába dobott hűtőszekrényben

2023. július 26. 15:18

Emberi maradványokra, két karra és két lábra bukkantak a rendőrök a kelet-belgiumi Liege mellett, egy csatornába dobott hűtőszekrényben - tájékoztatott a Le Soir című, francia nyelvű belga napilap szerdán.

A napilap internetes oldalán a liege-i ügyészség információira hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a Hermalle-sous-Argenteau település közelében, a Meuse-folyó kanyarulatait összekötő Albert-csatornán lebegő hűtőszekrényben talált emberi maradványok egy nő végtagjai lehettek.



Catherine Collignon, a liege-i ügyészség szóvivője elmondása szerint a férfi, aki kihalászta, majd kinyitotta a csatornán úszó hűtőszekrényt, értesítette a rendőrséget. A szemtanút kihallgatták, az ügyben gyilkosság vádjával eljárást indítottak ismeretlen tettes ellen.



Az orvosszakértő, a laboratórium és az úgynevezett áldozatazonosító szolgálat (DIV) a felfedezés helyszínére vonult. Megállapították, hogy az emberi maradványok ugyanannak a személynek a karjai és lábai - tájékoztatott.



"A körmök és az ujjakon található ékszerek is arra engednek következtetni, hogy női test végtagjairól van szó" - fogalmazott a szóvivő, majd hozzátette: most a legfontosabb az áldozat azonosítása annak megállapítására, hogy az eset kapcsolatba hozható-e egy már korábban bejelentett eltűnéssel.



A vizsgálatnak azt is meg kell állapítania, hogy a hűtőszekrényt autóból, egy hídról vagy hajóról dobták-e a vízbe - tette hozzá az ügyészségi szóvivő a napilap tájékoztatása szerint.



MTI