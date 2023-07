Templomokat is megrongált a vihar a Székelyföldön

2023. július 26. 18:00

Csíkdelne és Csíkszentsimon római katolikus templomát is megrongálta a keddi vihar Hargita megyében, az ítéletidő szerdán Gyergyószentmiklós központjában okozott jelentős kárt.

A Hargita megyei önkormányzat szerdán az MTI-nek küldött közleményében számolt be a kárfelmérésről. Mint írta, a kedd esti ítéletidő az értékes csíkdelnei Keresztelő Szent János római katolikus templomban is kárt tett. Borboly Csaba megyei tanácselnök közösségi oldalán is jelentette, hogy a viharos szél megrongálta a térség legértékesebb gótikus templomának a Rómer Flóris Terv keretében felújított tetőzetét, mellyel épp múlt héten készült el a kivitelező.



Csíki Szabolcs plébános az élőben közvetített helyszíni szemlén közölte, hogy a szél által lesöpört, elmozdult tetőcserepek helyén befolyt a víz, és átázott a templom értékes kazettás mennyezete. Az 1673-ból származó famennyezeten több helyen foltok jelentek meg - közölte a plébános.



Csíkszentmártonban szintén a római katolikus templom, a könyvtár és a ravatalozó épületében okozott kárt a vihar, megrongálta a tetőszerkezetet, így ezekbe az épületekbe is befolyt az esővíz. Borboly Csaba bejelentette, hogy a megyei tartalékalapból különítenek el pénzt a két egyházközség kártérítésére.



A székelyföldi megyében szerdán is elsőfokú viharjelzés volt érvényben, az óránként 90 kilométeres sebességű széllökések számos településen okoztak kárt. Csíkszeredában és a Székelykeresztúrhoz közeli Siménfalván kigyulladt egy-egy ház, miután villám csapott beléjük.



A területi vészhelyzeti felügyelőség közlése szerint a megyeszékhelyen, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson fákat, villanyoszlopokat tépett ki, autókat rongált meg az ítéletidő. A legtöbb kár Gyergyószéken van, ahol a Gyilkos-tóhoz vezető utat is le kellett zárni az úttestre kidőlt fák miatt.



Több helyszínen a hivatásos mentőalakulatok mellett az önkéntes tűzoltók segítségére is szükség volt a károk elhárításához.

MTI